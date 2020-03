Coronavirus, la pandemia accelera: l'Oms chiede di testare ogni caso sospetto

Alle 18:00 l'appuntamento con il bollettino della protezione civile per conoscere gli aggiornamenti della situazione del coronavirus in Italia dopo i timidi segnali di rallentamento mostrati ieri.

Coronavirus, in Lomabardia la prima giornata positiva

Nelle anticipazioni dell'assessore al welfare della Lombardia per la prima volta è in calo il numero dei ricoverati. Anche l'incremento dei nuovi casi di contagio è in calo: "Prima giornata positiva di un mese difficilissimo" spiega Gallera.

"Il trend è in calo, oggi posso dire che il trend in calo si conferma, da tanti punti di vista, forse è la prima giornata positiva, di questo mese duro durissimo, ma non cantiamo vittoria, non è ancora il momento di rilassarci, ma di stare ancora più concentrati che mai".

Coronavirus, il bollettino della protezione civile

L'avvertimento dell'Oms: la pandemia accelera

"Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso segnalato a quota 100.000. Ci sono voluti 11 giorni per i secondi 100.000 casi e solo 4 giorni per arrivare a 300.000. Ora sono stati segnalati all'Oms oltre 300.000 casi, da ogni paese del mondo".

Ghebreyesus sottolinea anche l'allarmante contagio dei medici ed infermieri. "Anche se facciamo tutto il resto nel modo giusto, se non diamo la priorità alla protezione degli operatori sanitari, molte persone moriranno perché l'operatore sanitario che avrebbe potuto salvare la loro vita è malato".

"I lavoratori della sanità possono svolgere efficacemente il proprio lavoro solo quando possono farlo in sicurezza. Continuiamo a ricevere segnalazioni allarmanti da tutto il mondo di un gran numero di infezioni tra gli operatori sanitari".

"La pandemia sta accelerando". Lo spiega il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus rivelando come sono più 300.000 casi di Covid19 segnalati all'Oms provenienti da quasi tutti i paesi del Mondo.

Secondo i dati dell'epidemia resi pubblici dalla Johns Hopkins University, i guariti sono quasi 99mila, i morti 14.700. E oltre un miliardo le persone di oltre 50 Paesi nel mondo che devono restare a casa.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha rivolto un appello a un ''cessate il fuoco mondiale'' chiedendo la fine delle ostilità per proteggere le comunità colpite dai conflitti.

"La tregua mondiale, ha aggiunto, è fondamentale per aiutare a creare corridoi salvavita che possano permettere la consegna di aiuti e l'apertura di canali diplomatici. Guterres ha quindi rivolto un pensiero ai ''più vulnerabili, donne e bambini, persone con disabilità, marginalizzati e sfollati'', che ''corrono il rischio maggiore di soffrire a causa del Covid-19".