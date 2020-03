Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 25 marzo 2020

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, è in isolamento. Confermato comunque per le 18:00 l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sanitario con la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus.

Coronavirus, il bollettino della protezione civile

Dopo tre giorni di leggera frenata della velocità del contagio si attendono nuove conferme dai dati che arrivano soprattutto dall'epicentro del contagio, la Lombardia. Contagio che invece ha colpito anche l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, ricoverato per accertamenti a Milano dopo la conferma di positività al coronavirus.

Attesa per i dati dei decessi dopo la preoccupante crescita del numero delle vittime registrata ieri.

Coronavirus, le ultime notizie

Nel Lazio si registrano nelle ultime 24 ore 173 casi di positività con un trend intorno al 10%, 15 i decessi tra cui quello di un 33enne montenegrino per cui è stata disposta l'autopsia. Il dato incoraggiante riguarda l'aumento costante dei guariti che nelle ultime 24 salgono di 28 unità arrivando a 131 totali.

Con 13 nuovi morti nelle ultime 24 ore, arrivano a 142 i decessi totali in Toscana, 1.250 i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, di cui 251 in terapia intensiva, 10.893 le persone in isolamento domiciliare, 54 i pazienti guariti.

La preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario è estesa a molti stati europei come sottolinea Andrea Ammon, direttore dell'Ecdc (Centro europeo per il controllo delle malattie).

"Il numero di casi di Covid-19 segnalati è in rapido aumento in tutti i paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito, e il tasso di notifica sta aumentando lungo una traiettoria simile a quella osservata nella provincia di Hubei all'inizio di febbraio e in Italia all'inizio di marzo. Riteniamo che sia elevato il rischio che i sistemi sanitari non reggano in Ue e nel Regno Unito nelle prossime settimane"

Lo stesso Ecdc registra a oggi 416.916 casi di Covid-19 nel mondo con 18.565 morti. Per quanto riguarda l'area europea, sono 204.930 i casi e 11.810 i decessi.

Inoltre in tutto il mondo sono oltre tre miliardi le persone sottoposte a misure di contenimento: dopo l'India anche la Russia ha infatti adottato il lockdown come in Italia.

Preoccupa la situazione a New York dove sono più di 17mila i casi di coronavirus segnalati nella metropoli. "La nostra più grande sfida sono i respiratori", ha detto il governatore Andrew Cuomo, che durante una conferenza stampa ha ribadito che ne servono 30.000. Negli Usa sono almeno 709 le persone morte con coronavirus.

Buone notizie invece dalla Cina dove i nuovi casi identificati si sono dimezzati nelle ultime 24 ore, così come i decessi.

