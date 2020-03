Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 26 marzo 2020

Alle 18:00 l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sanitario dopo i segnali di rallentamento del contagio registrato nei giorni scorsi: come spiegano dalla protezione civile le misure di "distanziamento sociale" sembrano dare le prime indicazioni positive ma alcuni allarmanti dati sono già stati annunciati in Lombardia.

Coronavirus, il bollettino della Protezione civile

++ articolo in aggiornamento ++

In attesa dei dati della protezione civile dalle Regioni più colpite arrivano le prime anticipazioni.

Coronavirus, le ultime notizie

Incoraggianti i dati del Veneto dove si assiste al crollo degli accessi al pronto soccorso da 4.200 a poco più un migliaio al giorno. "Siamo riusciti a frenare la curva dei contagi, che poteva impennarsi in maniera verticale, ma purtroppo abbiamo i morti". spiega il Governatore Luca Zaia commentando i dati di oggi sul Coronavirus in regione: 14457 persone in isolamento, 6935 positivi, 1773 ricoverati, 326 in terapia intensiva, 287 decessi e 508 guariti.

In Toscana 254 i nuovi casi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 16 nuovi decessi, che portano il numero totale a 158. Salgono a 3.226 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. 1.296 i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, di cui 259 in terapia intensiva

Nel Lazio sono 195 i tamponi positivi, 11 decessi. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato spiega che i pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono arrivati 155 totali (+24), mentre in 6.398 sono usciti dalla sorveglianza domiciliare. La situazione più complessa nelle case di riposo della provincia di Frosinone tra Fiuggi, Cassino e Veroli. Si apre anche un fronte a Rieti, mentre a Roma città sono 46 i casi positivi fra cui i contagi registrati nella casa di riposo Giovanni XXIII. Complessivamento sono 1835 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio. Di questi 844 sono in isolamento domiciliare, 878 sono ricoverati non in terapia intensiva, 113 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono infine 106 i pazienti deceduti e 155 le persone guarite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.