Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 30 marzo 2020

Coronavirus, si attendono buone notizie alle 18:00 dal'aggiornamento dei dati di monitoraggio sanitario nel quotidiano bollettino della protezione civile. Secondo l'Oms si dovrebbe iniziare a vedere una stabilizzazione dei nuovi contagi grazie al lockdown in atto da 2-3 settimane. "Ma quando la situazione si stabilizzerà i casi inizieranno a diminuire, bisognerà continuare a contrastare fortemente il virus, attraverso test, contact tracing, isolamento e quarantena".

Intanto in Lombardia si registra un calo dei contagi, ma purtroppo resta elevato il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore si registrano 458 morti che portano a 6.818 le vittime totali in regione Lombardia. Un numero a cui purtroppo va aggiunto chi è morto in casa senza essere stato sottoposto a tampone. Secondo i dati dell'assessore al welfare Giulio Gallera in regione sono oltre 1.330 i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. Una ventina i pazienti trasportati in Germania.

"Una task force di esperti della Lombardia ha avviato una valutazione scientifica su più di 100 diverse tipologie di test commerciali per la determinazione degli anticorpi che si sviluppano a seguito dell'infezione da coronavirus, al fine di estendere le possibilità di screening su ampi strati della popolazione"

In Emilia Romagna 412 nuovi casi, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. 95 le nuove vittime che portano a 1.538 il numero totale di morti con coronavirus in regione.

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 8.853 (129), 19895 le persone in isolamento, 1669 i pazienti ricoverati, 354 quelli in terapia intensiva. 436 i decessi, con altri 23 morti nella giornata di oggi, 790 i guariti dimessi.

Si allunga purtroppo il 'bollettino di guerra' dei medici caduti per Covid-19, in tutta Italia, che sale a ben 63 morti. Si registrano infatti altri 2 nuovi decessi nelle ultime ore, che vanno ad allungare l'elenco aggiornato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), pubblicato sul suo sito e listato a lutto. Gli ultimi due camici bianchi deceduti sono: Valter Tarantini, ginecologo di Forlì-Cesena e Guido Riva, medico di medicina generale di Bergamo.

Intanto secondo i dati pubblicati dalle singole regioni, sono 2.497 i casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 1264 sono in isolamento domiciliare, 1079 sono ricoverati non in terapia intensiva, 154 in terapia intensiva. Sono 150 i pazienti deceduti e 267 le persone guarite.

"A Roma la situazione Covid-19 non è esplosiva" spiega all'Adnkronos Salute il direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1, Enrico Di Rosa. "E' un dato di fatto, che potrebbe essere smentito nelle prossime settimane, sarà un mese molto duro, ma abbiamo lavorato moltissimo per la preparazione, solo nel nostro territorio abbiamo messo in quarantena oltre duemila persone e ci stiamo attrezzando per trattare il maggior numero possibile di persone nella propria abitazione. La speranza è quella di arrivare a essere una 'piccola Corea', dove i casi vengono strettamente individuati e gestiti fino alla fine dell'emergenza".

Sono 125 le persone decedute in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 88 il totale dei guariti. Quasi duemila i positivi.

In Liguria 2758 i positivi (+113 rispetto a ieri), 1317 sono gli ospedalizzati, di cui 175 si trovano in terapia intensiva. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 60.

Sono 1.501 a oggi i casi accertati di positività al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 21 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 102

Coronavirus, Oms: "Da uso esteso mascherine nessuno particolare beneficio"

"Non raccomandiamo l'uso esteso di mascherine, perché non associato ad alcun beneficio. Non lo critichiamo, ma non c'è nessun particolare beneficio che sia stato dimostrato". Lo ha evidenziato Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.

I benefici non sono stati dimostrati "anche a causa del fatto che le mascherine vanno indossate e tolte nella maniera corretta. Chiaramente poi c'è il problema delle carenze: le persone più a rischio sono gli operatori che sono esposti al rischio ogni minuto di ogni giorno, bisogna garantire i dispositivi di protezione personale per primi a loro. Ma questo non è il motivo principale per cui non abbiamo raccomandato l'uso esteso di mascherine", che l'Oms continua a consigliare solo "a chi è a casa malato, a chi si prende cura di qualcuno che è malato, e naturalmente agli operatori in prima linea", ha ricordato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'unità malattie emergenti dell'Oms.