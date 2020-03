Coronavirus, il bilancio in Italia: “Oltre mille contagi in più in un giorno”

Oltre mille contagi e 133 decessi in più rispetto a ieri. Sono questi i numeri del bollettino di domenica 8 marzo in Italia, annunciati dal commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli: "Registriamo 133 decessi" in un giorno, "il numero complessivo è 366. I guariti sono 33 guariti in più, il numero totale è 622".

Coronavirus, il bollettino di domenica 8 marzo: 1.326 contagi

Tra i decessi registrati oggi, "113 sono avvenuti in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 5 in Veneto, 2 in Liguria, 2 nel Lazio, 1 in Puglia e 1 in Friuli Venezia Giulia". Nella fascia 0-49 anni è stato registrato un decesso, 1 nella fascia 50-59, 14 nella fascia 60-69, 39 nella fascia 70-79, 60 in quella 80-89. Diciotto persone decedute avevano più di 90 anni. Il numero complessivo dei pazienti positivi aumenta di 1.326 unità, in totale sono 6.387.

Coronavirus, 650 ricoverati in terapia intensiva

''Sono 650 i ricoverati in terapia intensiva e subintensiva, 3.557 sono ricoverati con sintomi, 2.180 in isolamento domiciliare''. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.