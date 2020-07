Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 11 luglio: indice RT risale in 5 regioni

Coronavirus, ecco le ultime notizie sull'epidemia nel nostro Paese con il consueto bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 11 luglio 2020, diffuso come ogni giorno intorno alle ore 17. Ancora bassa criticità e numeri in lieve calo sul coronavirus (ieri segnalati 12 decessi e 276 nuovi casi), ma massima prudenza, anche per il diffondersi nella penisola di nuovi focolai. Anche per questo il governo sta valutando la proroga dello stato d'emergenza per il coronavirus in Italia, provvedimento che potrebbe essere esteso per altri cinque mesi, fino al 31 dicembre 2020: il voto è atteso in Parlamento martedì prossimo.

Intanto, nel report di monitoraggio settimanale redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, l'indice che misura la contagiosità resta sopra uno in cinque regioni. "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità - si legge nel report - con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo tra il 22 giugno e il 5 luglio) di 4.3 per 100mila abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale inferiore a 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore".

Le 5 regioni con l'indice di contagio superiore a 1, quindi con l'epidemia in espansione, sono Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. Rimane sotto la soglia la Lombardia (0,92, la scorsa settimana era a 0,89), e salgono anche Campania (0,88), Marche (0,87) e Liguria (0,82). La Valle d'Aosta sale da 0 a 0.06, mentre la Basilicata fa il percorso inverso e da 0.05 scende a 0. Ancora basse le altre regioni del Sud, dalla Calabria (0,38) alla Puglia (0,54), passando per Sicilia (0,24) e Sardegna (0,19).

Coronavirus in Italia, i dati dalle regioni

Sono dieci i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in maggioranza di cittadini stranieri, e aumentano notevolmente le persone poste in isolamento fiduciario, 74 in più rispetto a ieri. Il dato emerge dal bollettino regionale. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva a 19.379 e le persone poste in isolamento sono 1.298; aumentano leggermente (+4) i soggetti attualmente positivi, che sono 398. Nessun decesso nelle 24 ore, per cui i morti sono 2.039 di cui 1.435 in ospedale. I negativizzati sono 16.942 (+6). Nei reparti ospedalieri ordinari sono ricoverati 142 pazienti (+3), di cui 20 (+6) positivi al Covid-19. Invariate le terapie intensive, con 9 ricoverati di cui 3 positivi.

"Da qualche giorno in Emilia Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi: oggi sono 47, un po' meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La maggior parte sono persone asintomatiche, la metà delle quali su Bologna, soprattutto nei due cluster che abbiamo individuato e circoscritto della Tnt e di Bartolini". Lo ha detto l'assessore alle Politiche per la Salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, nel corso di un'intervista a SkyTg24. "Con Bartolini abbiamo già 158 persone positive e con Tnt siamo arrivate a 43 (ieri erano 29, ndr), per un totale di quasi 700 tamponi eseguiti - ha aggiunto Donini - sia ai lavoratori che ai loro familiari, e ai contatti dei familiari dei lavoratori. E abbiamo un ricovero in ospedale. Quindi diciamo che è una situazione circoscritta, ovviamente va assolutamente seguita con il contact tracing".

Oggi 19 nuovi casi nel Lazio, di cui 12 di importazione. Nessun decesso nelle 24 ore. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Di questi casi di importazione - spiega - 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi provenienti da India, uno dall'Ungheria e uno dall'Egitto. La situazione è sotto controllo - sottolinea D'Amato - ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata, frutto perlopiù di casi di importazione".

In Basilicata è stato rilevato un nuovo caso di contagio. Ieri sono stati effettuati 281 test, di cui uno positivo riguardante una persona tornata in Basilicata a Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Sempre ieri c'è stata una guarigione dal Covid-19. In base al bollettino quotidiano della task force regionale i casi Covid lucani sono 3 (una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e le altre due in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 (+1) e quelle decedute 27.

Un solo caso positivo al Covid-19 registrato in provincia di Bari, su 1717 test effettuati, e nessun decesso. E' l'aggiornamento del bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ieri i nuovi casi erano stati quattro (tre di persone di ritorno da un paese extra Ue) su 2018 tamponi. E' da alcuni giorni che non si verificano decessi il cui numero complessivo rimane fermo a 546. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 199.805 test.

