Coronavirus, il bollettino: scendono i nuovi contagi, meno di mille pazienti in terapia intensiva

L'epidemia del nuovo coronavirus in Italia: il bollettino di lunedì 11 maggio 2020. Sono meno di mille le persone ancora ricoverate per coronavirus nei reparti di terapia intensiva in Italia: nelle ultime 24 ore il numero è sceso di altre 28 unità, portando il totale a 999 pazienti. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, rispetto a ieri si registrano altri 179 decessi. Complessivamente, i morti dall'inizio dell'emergenza salgono quindi a 30.739. Tuttavia, continua a migliorare il dato relativo ai pazienti ricoverati con sintomi (13.539, -79) così come quello sulle persone attualmente positive (82.488, - 836). In isolamento domiciliare si trovano ancora 67.950 persone. In aumento il numero dei pazienti guariti (106.587, +1.401). I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 219.814 (+744). In tutto sono stati eseguiti 2.606.652, i casi testati sono 1.702.283.

Zero decessi nelle ultime 24 ore in 5 regioni e nella provincia autonoma di Bolzano. In particolare, a quanto emerge dai dati della protezione civile, si tratta di Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.

Attualmente positivi: 82.488

Deceduti: 30.739 (+179, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 106.587 (+1.401, +1,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 999 (-28, -2,7%)

Tamponi: 2.606.652 (+40.740)

Totale casi: 219.814 (+744, +0,3%)

Di seguito tutti i dati arrivati dalle singole Regioni. Nell'elenco puntato ci sono il totale dei casi e tra parentesi il numero dei pazienti attualmente positivo. Di seguito tutte le informazioni su decessi, guariti e dimessi, regione per regione.

Lombardia: 81.871 (30.411)

Piemonte: 28.776 (13.338)

Emilia-Romagna: 26.876 (7.040)

Veneto: 18.741 (5.460)

Toscana: 9.787 (4.073)

Liguria: 8.832 (2.844)

Lazio: 7.190 (4.294)

Marche: 6.543 (3.227)

Campania: 4.602 (1.909)

Puglia: 4.327 (2.544)

P.A. Trento: 4.297 (735)

Sicilia: 3.339 (2.062)

Friuli Venezia Giulia: 3.138 (830)

Abruzzo: 3.107 (1.609)

P.A. Bolzano: 2.572 (447)

Umbria: 1.412 (108)

Sardegna: 1.343 (511)

Valle d'Aosta: 1.158 (107)

Calabria: 1.134 (568)

Basilicata: 386 (142)

Molise: 383 (229)

I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 15.054 in Lombardia, +68 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 81.871, +364 rispetto a ieri. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 341, 7 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 5.397, -31 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia sull'emergenza coronavirus. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 492.642, +7.508 rispetto a ieri.

Con 33 nuovi decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 al momento registrati oggi, sale a 3.400 il numero dei deceduti risultati positivi al virus. Di questi 598 Alessandria, 204 Asti, 167 Biella, 295 Cuneo, 294 Novara, 1.519 Torino, 170 Vercelli, 120 Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sono, invece, 28.776 (+111 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 3.732 in provincia di Alessandria, 1.685 in provincia di Asti, 1.015 in provincia di Biella, 2.646 in provincia di Cuneo, 2.481 in provincia di Novara, 14.560 in provincia di Torino, 1.200 in provincia di Vercelli, 1.093 nel Verbano-Cusio-Ossola, 252 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 135 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.021 (-3 rispetto a ieri). La Le persone in isolamento domiciliare sono 11.182. I tamponi diagnostici finora processati sono 213.783, di cui 118.378 risultati negativi.

Sono 9.787 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 13 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,7% e raggiungono quota 4.764 (il 48,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 179.469, 1.261 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 1.684. Gli attualmente positivi sono oggi 4.073, l'1,8% in meno di ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 82 anni. L'indice di contagiosità rimane stabilmente sotto 0,6.

"Oggi registriamo un dato di 25 casi positivi nelle ultime 24 ore, è il dato più basso dal lockdown, con un trend allo 0,3%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.334 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 182 mila". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Proseguono i controlli nelle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 691 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio", ricorda l'assessore.

Sono 4749 i casi positivi al coronavirus in Liguria, -45 rispetto al numero comunicato ieri dalla task force ligure per l'emergenza covid-19 nel quotidiano bollettino di aggiornamento che riporta anche il numero dei test effettuati, 68814 in totale di cui 1492 nelle ultime 24 ore. Al momento i pazienti ospedalizzati sono complessivamente 522 in tutto il territorio ligure, di cui 38 ancora ricoverati in terapia intensiva. Al domicilio in isolamento ci sono 2322 persone, 56 in meno di ieri, i clinicamente guariti sono 1905 (24 più di ieri) mentre i guariti con 2 test consecutivi negativi sono 2790, 74 più di ieri. Dall'inizio dell'emergenza i decessi registrati sono stati 1291, di cui 12 nelle ultime 24 ore.

In Emilia-Romagna, dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, si sono registrati 26.876 casi di positività, 80 in più rispetto a ieri: fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 234.619 (+2.982). Le nuove guarigioni oggi sono 209 (15.969 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -151, passando dai 7.191 registrati ieri agli odierni 7.040. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 8.929, fra i più alti nel Paese. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.731, -72 rispetto a ieri. Si registrano 22 nuovi decessi: 13 uomini e 9 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.867. I nuovi decessi riguardano 7 residenti nella provincia di Piacenza, 3 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna (nessuno nell'imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 in quella di Forlì-Cesena (nel cesenate), 1 in quella di Rimini, nessuno nella provincia di Modena e da fuori regione.I pazienti in terapia intensiva sono 141 (-9). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-25). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.969 (+209): 2.377 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 13.592 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.375 a Piacenza (14 in più rispetto a ieri), 3.315 a Parma (17 in più), 4.849 a Reggio Emilia (3 in più), 3.823 a Modena (23 in più), 4.395 a Bologna (11 in più), 389 le positività registrate a Imola (lo stesso dato di ieri), 977 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.753 (10 in più), di cui 999 a Ravenna (2 in più), 928 a Forlì (lo stesso dato di ieri), 752 a Cesena (3 in più), 2.074 a Rimini (5 in più).

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3107 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 4 casi su un totale di 499 tamponi analizzati (0.8 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 17 su un totale di 1294 tamponi analizzati (1.3 per cento). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. 231 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (28 in provincia dell'Aquila, 86 in provincia di Chieti, 92 in provincia di Pescara e 25 in provincia di Teramo), 9 (- 1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (2 in provincia dell'Aquila, 0 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1369 (-59 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (43 in provincia dell'Aquila, 478 in provincia di Chieti, 724 in provincia di Pescara e 124 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 366 pazienti deceduti (+7 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 91enne di Pescara, un 78enne di Pianella, un 83enne di Civitaquana, un 86enne di Rosciano, un 65enne di Tortoreto, una 79enne di Ortona e una 82enne di Torrebruna (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 1132 dimessi/guariti (+59 rispetto a ieri, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 906 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 45.438 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.134 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 44.304". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 9 in reparto; 255 in isolamento domiciliare; 166 guariti; 33 deceduti; Reggio Calabria: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 120 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 16 deceduti; Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti". Il "totale dei casi di Catanzaro - si legge ancora- comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 2.113 riferiti ai rientrati presso la propria residenza. Rientri positivi: 1 soggetto a Vibo Valentia e 1 a Catanzaro. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso". I "soggetti in quarantena volontaria - conclude il bollettino - sono 9.034 così distribuiti: Cosenza: 1.607, Crotone: 2.333, Catanzaro: 2.301, Vibo Valentia: 575 - Reggio Calabria: 2.218. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +363; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +141, per un totale di 504. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale".

Situazione stabile in Sicilia, dove aumentano i guariti.sono dodici in più i pazienti risultati positivi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 103.134 (+731 rispetto a ieri), su 92.609 persone: di queste sono risultate positive 3.339 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.062 (-7), 1.020 sono guarite (+18) e 257 decedute (+1). Degli attuali 2.062 positivi, 287 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 16 in terapia intensiva (0) - mentre 1.775 (-5) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Un decesso e 19 guariti. Questo il bilancio in Campania sul fronte dell'emergenza coronavirus nella giornata di ieri, domenica 10 maggio. Il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza è di 392, uno in più rispetto al dato di sabato 9 maggio. Sono 2.301 i guariti (19 in più rispetto a sabato), di cui 1.974 (+18) totalmente guariti e 327 (+1) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.602 casi di positività al coronavirus in Campania alle 23.59 di ieri: in provincia di Napoli 2.536 (+11) di cui 964 (+6) nella città di Napoli e 1.572 (+5) negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 667 (nessun nuovo caso); in provincia di Avellino 503 (nessun nuovo caso); in provincia di Caserta 431 (+1); in provincia di Benevento 190 (+1). Sono 275 i casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Continua in Valle D'Aosta l'evoluzione positiva dell'emergenza Coronavirus. Dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione, risulta che anche oggi non si è registrato alcun decesso (il numero è fermo a 139), continuano a salire i guariti, 821, oggi 5 in più di ieri mentre calano i casi positivi, 198, di cui 44 ricoverati in ospedale, uno in intensiva, e 153 in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia il totale dei casi testati è stato di 7.651, di cui 1.158 positivi, uno in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 10.063 di cui 7.812 negativi.