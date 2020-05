Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 12 maggio: 172 morti, 1400 nuovi casi

Coronavirus, il nuovo bollettino dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione mostra un lieve rialzo dei contagi attribuito a un riconteggio dei pazienti in regione Lombardia. Nelle prossime ore si attendono gli effetti dell'allentamento delle misure di lockdown. Sono infatti passati otto giorni dall'inizio della fase 2 e, considerato il tempo di incubazione di Covid-19, nelle prossime ore si potrebbe assistere ad una recrudescenza dei casi. Gli ultimi aggiornamenti arrivati ieri erano incoraggianti sopratutto per quanto riguarda la gestione dell'emergenza in ospedale: ben cinque regioni non avevano registrato decessi, mentre i pazienti Covid ricoverati in terapia intesiva sono scesi sotto le mille unità.

Bollettino coronavirus di oggi martedì 12 maggio

Il totale delle persone che hanno contratto il virus a oggi 12 maggio 2020 è 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402 nuovi casi. La Regione Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. l numero totale di attualmente positivi è di 81.266, con una decrescita di 1.222 assistiti rispetto a ieri. Zero contagi a Bolzano, otto le regioni che mostrano incrementi inferiori ai 10 casi. Rispetto a ieri i deceduti sono 172 e portano il totale a 30.911.

Tra gli attualmente positivi 952 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 12.865 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 674 pazienti rispetto a ieri. 67.449 persone, pari all’83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Attualmente positivi: 81.266

Deceduti: 30.911 (+172, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 109.039 (+2.452, +2,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 952 (-47, -4,7%)

Tamponi: 2.673.655 (+67.003)

Totale casi: 221.216 (+1.402, +0,6%)

Coronavirus, i dati regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

Lombardia 30.675 attualmente positivi, +1.033* (419 riferiti alle settimane precedenti)

Piemonte 13.184, + 113

Emilia Romagna 6.801, +53

Veneto 5.109, +41

Toscana 3.841, +15

Liguria 2.779, +31

Lazio 4.273, +22

Marche 3.208, +25

Campania 1.877, +13

Trento 667, +6

Puglia 2.421, +10

Sicilia 1.911, +4

Friuli 801, +10

Abruzzo 1.548, +8

Bolzano 437, +0

Umbria 109, +7

Sardegna 506, +1

Valle d'Aosta 104, +2

Calabria 568, +4

Basilicata 140, +1

Molise 226, +3

++ articolo in aggiornamento ++

Dalle ore 18:00 i nuovi dati della Protezione Civile per l'ultimo bollettino sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Per un ritardo con la comunicazione dei dati, oggi la pubblicazione dell'aggiornamento sulla situazione dell'emergenza coronavirus in Italia potrebbe subire un ritardo.

Coronavirus, le ultime notizie

Degli oltre mille nuovi casi conteggiati oggi da Regione Lombardia 419 sarebbero riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano invece 614 nuovi casi e 62 decessi. Il totale dei ricoverati in ospedale in regione e arrivato a quota 5.222, con un calo di 175 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono calati di 19 persone, per arrivare a un totale di 322 persone. I tamponi effettuati sono 513.244 (+20.602).

Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, così come nell'area di Brescia e Bergamo. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 21.626 (+136), a Milano città sono 9.122 (+51), in provincia di Brescia sono pari a 13.748 (+128), mentre nell'area di Bergamo sono 12.294 (+133). Rialzi più contenuti per le altre province lombarde.

In Piemonte sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. 113 i nuovi casi positivi rispetto a ieri. Salgono i ricoverati in terapia intensiva (136, +1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.900 (-121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 218.071, di cui 120.333 risultati negativi.

In Emilia Romagna si contano 53 nuovi casi di contagio (l'incremento più basso dall'inizio dell'emergenza) ma anche, purtroppo, 18 decessi nelle ultime 24 ore.

In Veneto i casi di positività al coronavirus sono 18.782, 41 in più rispetto a ieri. 300 le persone uscite dall'isolamento domiciliare (4.713 in totale) mentre i pazienti ricoverati sono 759, di cui 393 sono risultano positivi e 295 negativi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 71. I pazienti dimessi sono 3.033, 42 in più rispetto a ieri. I decessi in ospedale sono 1.272, 1.686 considerando tutte le altre strutture".

In Toscana sono 9.802 i casi di positività al coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. I guariti crescono del 5% e raggiungono quota 5.002, mentre gli attualmente positivi sono oggi 3.841. Si registrano 9 nuovi decessi.

In Sicilia 4 i nuovi casi e 4 i decessi mentre 1.171 sono guarite (+151). Degli attuali 1.911 positivi, 249 pazienti (-38) sono ricoverati - di cui 15 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.662 (-113) sono in isolamento domiciliare.