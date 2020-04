Coronavirus, il bollettino del 14 aprile: altri 602 morti, contagi mai così bassi dal 13 marzo

Gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia di COVID-19 in Italia: il bollettino di oggi, martedì 14 aprile 2020. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile il coronavirus ha ucciso altri 602 pazienti, portando il conto dei morti a 21.067. Il dato positivo è che il numero dei tamponi positivi è sceso a 2972, il dato più basso dal 13 marzo scorso quando furono registrati 2547 casi di covid. Rispetto a ieri però sono stati analizzati circa 10mila tamponi in meno. Diminuisce la pressione sui reparti di terapia intensiva dove si trovano ricoverate 74 persone in meno rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino del 14 aprile: andamento nazionale

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

Tamponi analizzati 26.779 (ieri 36.717)

Tasso grezzo di letalità: 13,0%





Coronavirus, nuovi positivi dal 24 febbraio al 14 aprile: il grafico

Il bollettino di martedì 14 aprile, in Lombardia + 1012 positivi

Stando ai dati diffusi dalla Regione, in Lombardia sono stati registrati 1012 tamponi positivi, contro i 1262 di ieri. Un calo sensibile. Il totale dei casi è salito a 61.326. In Emilia Romagna i casi positivi sono 20.752, in aumento di 312 unità. Ieri l'incremento era stato di 342 casi. La nota stonata sono i dati del Piemonte (+556 tamponi positivi contro i 474 di ieri): come mostra il grafico in basso la curva dei nuovi positivi non accenna a scendere.

In Lazio casi in aumento, ma 2 contagiati su 3 nelle case di riposo

Numero di casi in aumento anche in Lazio: ieri i tamponi positivi erano stati 123, oggi sono stati registrati 143 casi di covid-19. I nuovi contagi, spiega la Regione in una nota, sono però "legati prevalentemente a tre cluster e di questi uno molto rilevante ad una RSA di Rocca di Papa e gli altri due fanno riferimento a due case di riposo una a Fiano Romano e una a Campagnano. Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri".

"Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia", si legge ancora nella nota. "Su Rocca di Papa abbiamo richiesto alla Asl Roma 6 e al SERESMI un ‘audit’ per la verifica di tutte le procedure operative adottate e le misure di prevenzione".

La situazione in Abruzzo, Puglia e Sicilia

In Abruzzo oggi è stato registrato un aumento di 32 casi, su un totale di 985 tamponi analizzati (3.2 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (13 aprile) i positivi erano stati 53, su un totale di 552 tamponi analizzati (9.6 per cento).

In Sicilia su 566 tamponi effettuati i casi positivi sono stati 43 contro i 42 di ieri. Attualmente risultano contagiate 2.071 persone (+21) e 175 decedute (+4). Bene i dati della Puglia dove calano anche oggi i nuovi casi positivi al coronavirus in Puglia. Ne sono stati notificati 53 contro i 76 di ieri. I decessi registrati sono 11. Buone notizie anche dalle Marche: sono 45 i nuovi casi positivi su 436 campioni analizzati, in calo rispetto a ieri.

Zero contagi in Basilicata, un solo positivo in Umbria

Nessun caso positivo è stato rilevato invece in Basilicata, tutti i 214 tamponi esaminati hanno dato esito negativo. Un solo nuovo caso positivo in Umbria. Secondo i dati aggiornati alle ore 8 di oggi 1321 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 938 (- 3).

Scendono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: grafico

Totale casi e positivi per Regioni

Lombardia: 61.326 (32.363) Emilia-Romagna: 20.752 (13.778) Piemonte: 17.690 (13.055) Veneto: 14.432 (10.736) Toscana: 7.527 (6.352) Liguria: 5.808 (3.466) Marche: 5.426 (3.095) Lazio: 5.111 (4.022) Campania: 3.769 (3.094) P.A. Trento: 3.141 (2.082) Puglia: 3.118 (2.552) Friuli Venezia Giulia: 2.520 (899) Sicilia: 2.501 (2.071) Abruzzo: 2.245 (1.800) P.A. Bolzano: 2.184 (1.564) Umbria: 1.321 (622) Sardegna: 1.138 (900) Calabria: 956 (816) Valle d'Aosta: 947 (559) Basilicata: 319 (265) Molise: 257 (200)

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: la diretta video