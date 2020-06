Coronavirus, il bollettino di oggi 14 giugno: 44 morti, altri 244 contagiati in Lombardia

Coronavirus, il bollettino di oggi 14 giugno 2020. Come ogni giorno, alle ore 18 la Protezione Civile fornirà tutti i dati sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri i nuovi casi sono stati 346, oggi il totale scende a 338. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 44 vittime (ieri erano state 55). La buona notizia è che il numero delle persone ricoverate in terapia continua a diminuire (-5%), mentre sale il numero dei dimessi/guariti (+1505).

Preoccupa ancora la situazione in Lombardia dove ci sono stati 244 nuovi casi (il 72% del totale) contro i 210 di ieri.

Coronavirus, andamento nazionale: il bollettino del 14 giugno 2020

Alle 18 il bollettino con tutti i dati su decessi, contagiati e attualmente positivi in Italia.

Totale casi: 236.989 (+338, +0,1%)

Deceduti: 34.345 (+44, +0,1%)

Dimessi/Guariti: 176.370 (+1.505, +0,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 209 (-11, -5%)

Tamponi: 4.620.718 (+56.527)

Attualmente positivi: 26.274

Coronavirus, la tabella della Protezione Civile

La 'consueta' tabella con tutti i numeri sulla situazione epidemiologica aggiornati al 14 giugno 2020.

Il numero totale di attualmente positivi è di 26.274, con una decrescita di 1.211 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 209 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti rispetto a ieri. 3.594 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti rispetto a ieri.



Rispetto a ieri i deceduti sono 44 e portano il totale a 34.345. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370, con un incremento di 1.505 persone rispetto a ieri.

Coronavirus, i casi regione per regione

Lombardia 91.658 (+244)

Emilia-Romagna 28.073 (+17)

Veneto 19.219 (+7)

Piemonte 31.059 (+30)

Marche 6.758 (+4)

Liguria 9.879 (+4)

Campania 4.609 (+1)

Toscana 10.180 (+8)

Sicilia 3.457 (+1)

Lazio 7.955 (+14)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (0)

Abruzzo 3.279 (+4)

Puglia 4.515 (0)

Umbria 1.436 (0)

Bolzano 2.613 (+3)

Calabria 1.162 (0)

Sardegna 1.363 (0)

Valle d’Aosta 1.191 (0)

Trento 4.447 (+1)

Molise 439 (0)

Basilicata 401 (0)

Bollettino Coronavirus, 17 nuovi casi in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.073 casi di positività, 17 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale.

I tamponi effettuati sono 6.137 che raggiungono così complessivamente quota 407.039, più altri 1.213 test sierologici, fatti sempre da ieri.

Le nuove guarigioni sono 102, per un totale di 22.232. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.637 (-90 rispetto a ieri).

Coronavirus Toscana, oggi 8 nuovi casi e 3 decessi

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.596 (l'84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 292.101, 2.577 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.775.

Gli attualmente positivi sono oggi 499, -0,6% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un'età media di 82,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Coronavirus, la situazione in Veneto

Ad oggi, domenica 14 giugno sono 812.540 i tamponi effettuati in Veneto, 7 i nuovi positivi, 847 sono le persone in isolamento (+16), 271 ricoverati solo 40 positivi di cui 13 in Terapia intensiva (1 solo positivo), 3.498 i dimessi. Per quanto riguarda i decessi, salgono a 1978 i morti (+1) di cui 1.411 in ospedale.

Bollettino Coronavirus, 4 casi registrati nelle Marche

Quattro invece i contagiati nelle Marche su 585 tamponi diagnosticati. Il totale dei casi sale così a 6758. Il bilancio delle vittime è di 993 morti. I contagi sono stati registrati nella provincia di Ancona, in quella di Fermo e due in provincia di Macerata.

Bollettino Coronavirus, nel Lazio due decessi nelle ultime 24 ore

La Regione Lazio ha dichiarato chiuso il cluster scoppiato in uno stabile del quartiere Garbatella dove si sono contati 9 contagiati. I nuovi casi sono in totale 14, di cui 8 dai focolai di San Raffaele e Garbatella.

Ecco la situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 - 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana. 1 decesso.

Asl Roma 2 - 4 nuovi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella

Asl Roma 3 - 1 nuovo caso positivo

;Asl Roma 4 - 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana

Asl Roma 5 - 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana

Asl Roma 6 - 3 nuovi casi positivi di cui 2 riferibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana

Asl di Frosinone - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Rieti - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Coronavirus, quattro nuovi casi in Abruzzo

Quattro nuovi casi di Coronavirus oggi in Abruzzo, emersi da 1.411 tamponi analizzati. Si registrano anche due decessi, una donna di 54 anni di Scerni e un 72enne di Silvi.

Attualmente, le persone ricoverate sono 75, di cui 4 in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).

Bollettino coronavirus, zero casi in Puglia

Nessun nuovo contagiato in Puglia: è positivo il dato del bollettino di domenica 14 giugno 2020 per l'epidemia di coronavirus in Puglia, fornito dalla Regione. Non si registrano né contagi né decessi in nessuna delle province della Regione. Questa circostanza si era verificata per l'ultima volta lo scorso 10 giugno. Più basso il numero di test eseguiti rispetto alla media, 1344, ma si conferma il trend positivo che prosegue nonostante le riaperture.

Zero contagi in Basilicata

Per il terzo giorno consecutivo zero contagi in Basilicata, non ci sono nuovi casi. Una situazione che si è consolidata da circa un mese, fatta eccezione per casi ''di rientro'', riguardanti quattro lucani provenienti dal nord Italia oppure una coppia tornata dall'Egitto.