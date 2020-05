Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 maggio 2020

Coronavirus, il nuovo bollettino di venerdì 15 maggio 2020 dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione verrà pubblicato alle ore 18:00. Secondo gli ultimi dati l'epidemia del nuovo coronavirus in Italia a dieci giorni dall'inizio della fase 2 hanno mostrato ieri un trend in leggera risalita influenzato in particolar modo dai dati provenienti da Regione Lombardia.

Oggi alle 18:00 è previsto il nuovo aggiornamento con i nuovi casi positivi, i casi totali, i guariti e i morti nei numeri della Protezione Civile.

Bollettino coronavirus di oggi venerdì 15 maggio

Dalle ore 18:00 in dettaglio i casi attualmente positivi registrati e l'indice di affollamento delle terapie intensive.

Coronavirus, i dati regione per regione

In Lombardia si registrano 299 nuovi contagi e 115 morti (ieri erano oltre 500 i nuovi positivi, 111 i decessi). A Milano, sorvegliata speciale, 30 i nuovi casi registrati in città, 66 quelli in provincia.

In Emilia Romagna sono 56 i nuovi casi di coronavirus, 13 i decessi registrati oggi. Seimila gli attualmente positivi in regione.

Nel Lazio si registrano 18 casi positivi nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal 10 marzo. Nella comunicazione alla Protezione civile si aggiungono tuttavia 55 recuperi di vecchie notifiche. Cinque i decessi avvenuti nelle ultime 24 cui si aggiungono 4 decessi dovuti ad un recupero di notifiche. I guariti che sono arrivati a 2.672 totali (+72).

In Abruzzo rispetto a ieri si registra un aumento di 12 casi (ieri erano stati 9) mentre sono 1454 gli attualmente positivi. Di questi sono 205 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (-10 rispetto a ieri), restano 6 in terapia intensiva mentre gli altri 1243 (-18 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (31 in provincia dell'Aquila, 467 in provincia di Chieti, 646 in provincia di Pescara e 99 in provincia di Teramo). Due i pazienti deceduti rispetto a ieri: una 86enne di Pescara e una 82enne di Villavallelonga. Sono 1313 dimessi/guariti (+38 rispetto a ieri, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1087 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

In Puglia sono stati registrati 10 nuovi casi, così suddivisi: 1 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia di Brindisi; 4 nella Provincia di Foggia. Oggi non sono stati registrati decessi mentre sono 4.366 gli attualmente positivi: 1.431 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 610 nella Provincia di Brindisi; 1.121 nella Provincia di Foggia; 507 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

In Sicilia si sono registrati nella ultime 24 ore 8 nuovi positivi. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l'unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall'inizio dell'epidemia è sempre di 263. Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati - di cui 11 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

In Valle d'Aosta si contano 6 nuovi contagi e 12 nuovi guariti. Restano 142 i decessi in regione dall'inizio dell'epidemia da Covid 19. I casi attualmente positivi 169, di cui 37 in ospedale e 132 in isolamento domiciliare.

Registrato un caso positivo anche in Calabria dove si contanto: a Catanzaro: 37 pazienti covid in reparto; 1 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; 100 guariti; 33 deceduti; a Cosenza: 8 in reparto; 223 in isolamento domiciliare; 201 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 117 in isolamento domiciliare; 128 guariti; 17 deceduti; a Crotone: 4 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 35 in isolamento domiciliare; 37 guariti; 5 deceduti". In regione si contano altresì 10.234 persone in quarantena volontaria dopo il rientro alla residenza.

Anche ieri zero contagi in Basilicata: tutti negativi i 566 tamponi effettuati. Scendono ancora i casi positivi: sono 120 (-7) in base all'ultimo aggiornamento della task force sanitaria. Immutato il numero dei deceduti, in tutto 27.

Coronavirus, le ultime notizie

Solo il 3,9% dei pazienti italiani deceduti e positivi a Sars-Cov-2 non aveva malattie preesistenti, inoltre i deceduti avevano un'età media di 80 anni. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità pubblicato oggi, in cui si precisa che il dato è stato ottenuto dall'esame di 2.848 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche.

"Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,2. Complessivamente, 111 pazienti (3,9% del campione) presentavano 0 patologie, 425 (14,9%) 1 patologia, 608 (21,3%) 2 patologie e 1.704 (59,8%) tre o più patologie". "Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti Sars-CoV-2 positivi seguiva una terapia con Ace-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina)".

Quanto alle vittime di minore età, dei quasi 3mila pazienti deceduti sono 74 le vittime con coronavirus che avevano meno di 40 anni (49 uomini e 25 donne tra 0 e 39 anni). Di 9 pazienti con meno di 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, "gli altri 53 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), e 12 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.