Coronavirus, il bollettino del 16 aprile: trend in risalita. Ora preoccupa il Piemonte

Gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Trend in risalita per quanto riguarda i tamponi positivi che sono 3.786 contro i 2.667 di ieri. Il dato dei decessi è in lieve discesa (+525 rispetto a ieri). Molto bene le terapia intensive, uno degli indicatori più affidabili, che sono scese di 143 unità contro le 107 di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è in netto aumento: siamo oltre i 60.000 test, contro i 43mila del precedente bollettino.

Coronavirus, andamento nazionale

Attualmente positivi: 106.607

Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%)

Dimessi/Guariti: 40.164 (+2072, +5,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143, -4,6%)

Totale casi 168.941 (+3.786, +2,3%)

Tamponi: 60.999 (ieri erano stati 43.715)

A preoccupare sono soprattutto i dati del Piemonte che ha fatto registra 879 casi di covid-19 contro i 539 di ieri. Casi in aumento anche in Lombardia: 941 tamponi positivi, un centinaio in più rispetto al precedente bollettino. Male anche l'Emilia Romagna con 457 casi.

I casi regione per regione

Lombardia 63.094 (+941, +1.5%)

Emilia-Romagna 21.486 (+457, +2.2%)

Veneto 14.990 (+366, +2.5%)

Piemonte 19.108 (+879, +4.8%)

Marche 5.582 (+79, +1.4%)

Liguria 6.039 (+103, +1.7%)

Campania 3887 (+80, +2.1%)

Toscana 7.943 (+277, +3.6%)

Sicilia 2.579 (+44, +1.7%)

Lazio 5380 (+148, +2.8%)

Friuli-Venezia Giulia 2616 (+72, +2.8%)

Abruzzo 2.346 (+72, +3.2%)

Puglia 3258 (+74, +2.3%)

Umbria 1329 (+7, +0.5%)

Bolzano 2267 (+43, +1.9%)

Calabria 1009 (+38, +1.9%)

Sardegna 1164 (+3, +0.3%)

Valle d’Aosta 971 (+13, +1.4%)

Trento 3294 (+74, +2.3%)

Molise 263 (nessun nuovo caso)

Basilicata 336 (+16, +5%)

Coronavirus, casi in aumento in Lazio e in Toscana

In Toscana sono stati accertati altri 277casi di covid-19, contro i 139 di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 decessi e 52 guariti.

Nel Lazio i tamponi positivi sono stati 148 contro i 121 di ieri. La buona notizia riguarda i guariti che sono 46 più di ieri per un totale di 920, mentre i decessi sono stati cinque.

Il Lazio sta pagando lo scotto di tre focolai scoppiati in altrettante case di riposo. La Regione ha reso noto di aver costituito "un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio" si legge nella nota della Regione. "Per quanto riguarda Rocca di Papa è stato ieri diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Dai primi rilievi dell’audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il SERESMI (servizio regionale sorveglianza malattie infettive – Spallanzani) emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso".

Coronavirus, in Abruzzo +72 positivi

Dati negativi anche in Abruzzo dove rispetto a ieri si registra un aumento di 72 casi, su un totale di 1042 tamponi analizzati (6.9 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 29, su un totale di 848 tamponi (3.4 per cento). Lo comunica il servizio prevenzione e tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, il bollettino del 16 aprile in diretta | Video