Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 18 maggio: 99 morti, 451 nuovi casi (ma pochissimi tamponi)

Come va l'epidemia del nuovo coronavirus in Italia? Ecco i dati aggiornati a oggi lunedì 18 maggio 2020 primo giorno della ripartenza e a due settimane dalla revoca del lockdown. Ieri domenica 17 maggio il numero dei pazienti covid era sceso sotto quota 70mila: ancora alto il numero dei decessi che contava ancora ieri 145 morti nell'arco delle 24 ore. Oggi si attendono i primi dati sugli effetti della prima parte della fase due iniziata il 4 maggio scorso.

Aggiornamento 18:04 - si abbassa il numero dei decessi (oggi 99, ieri 145) così come il numero dei nuovi casi (oggi 451, ieri erano 675). Tuttavia spicca il ridottossimo numero dei tamponi eseguiti, appena 36mila, contro i 60mila registrati domenica.

"Andiamo bene e i dati ci fanno ben sperare per questa fase 2" spiega all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco commenta i dati odierni della Protezione civile.

"Finalmente arrivano segnali positivi, nel complesso, anche dai numeri della Lombardia. Ricordiamoci però delle misure di distanziamento, perché è davvero facile rovinare il lavoro fatto".

Bollettino coronavirus di oggi lunedì 18 maggio

Attualmente positivi: 66.553

Deceduti: 32.007 (+99, +0,3%)

Dimessi/Guariti: 127.326 (+2.150, +1,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 749 (-13, -1,7%)

Tamponi: 3.041.366 (+36.406, ieri erano 60.101)

Totale casi: 225.886 (+451, +0,2%)

Spiccano i casi di Molise +2,7% (focolaio legato a un funerale) e del Lazio +0,5% (due i focolai a Roma e Anzio). Ancora in crescita i dati di Liguria +0,3% e Trento +0,3%. Si ridimensionano anche i contagi in Lombardia.

l numero totale di attualmente positivi è di 66.553, con una decrescita di 1.798 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. 10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti rispetto a ieri. 55.597 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Lombardia: 27.073 attualmente positivi, +175

Piemonte: 9.874, + 72

Emilia-Romagna: 5.525, + 35

Veneto: 4.004, + 9

Toscana: 2.573, + 13

Liguria: 2.339, + 32

Lazio: 3.826, +39

Marche: 2.315, +11

Campania: 1.673, +11

Puglia: 1.995, +7

Provincia autonoma di Trento: 248, +13

Sicilia: 1.539, +7

Friuli Venezia Giulia: 621, +7

Abruzzo: 1.413 +7

Provincia autonoma di Bolzano: 307, +1

Umbria: 77, +0

Sardegna: 380, +0

Valle d’Aosta: 60, +1

Calabria: 401, + 0

Molise: 217, +22

Basilicata: 93, +0

Coronavirus, i dati regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata.

In Lombardia si registrano 24 morti e 175 nuovi casi di coronavirus. In particolare nel territorio cittadino di Milano si registrano 24 nuovi contagi, nessun nuovo caso di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle province di Cremona e Mantova. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Brescia i positivi sono 14.158 (+11), a Bergamo 12.463 (+20), a Cremona 6.323 (invariati), a Monza e Brianza 5.296 (+9), a Pavia 5.022 (+43), a Como 3.633 (+4), a Varese 3.392 (+13), a Lodi 3.353 (+2), a Mantova 3.291 (invariati), a Lecco 2.648 (+3) e a Sondrio 1.369 (+2).

In Piemonte 20 decessi e 72 nuovi contagi. Sono risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 3800 persone in provincia di Alessandria, 1571 in provincia di Asti, 1023 in provincia di Biella, 2698 in provincia di Cuneo, 2579 in provincia di Novara, 15.068 in provincia di Torino, 1250 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-2 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1589 (-31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8186.

In Liguria sono 12 i decessi e 32 i nuovi casi di contagio. Secondo i dati della Regione o pazienti ancora ospedalizzati nelle strutture sanitarie liguri sono 383, 1 meno di ieri, di cui 23 ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1956 persone, 116 in meno di ieri. I clinicamente guariti (asintomatici positivi e al domicilio) sono 2024, 7 in più di ieri, mentre i guariti con 2 test consecutivi negativi sono 3461, 130 in più di ieri. Da inizio emergenza i decessi registrati sono stati in tutto 1365, 12 dei quali nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio sono 39 i nuovi casi di coronavirus, 19 registrati a Roma. In particolare 15 nuovi casi sarebbero riferibile ad un focolaio scoperto in una clinica privata di Anzio. In tutta la regione sono 3826 gli attuali casi positivi alla Covid-19 di cui 2616 sono in isolamento domiciliare, 1137 sono ricoverati non in terapia intensiva, 73 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 628 i pazienti deceduti e 3031 le persone guarite.

In Emilia Romagna si registrano 13 nuovi decessi e 35 nuovi casi di contagio, incremento fra i più bassi mai registrati. I nuovi decessi riguardano 4 residenti nella provincia di Piacenza, 3 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno nell'imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Forlì-Cesena (in territorio cesenate). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.712, - 112 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 105 (-6). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-13).

In Toscana si registrano 13 nuovi casi e 5 decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 83,8 anni. Nella giornata di ieri è stato analizzato un numero esiguo di tamponi di conferma dei test sierologici positivi e, tra questi, non è stato evidenziato alcun nuovo caso positivo: i guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 6.399 (il 64,2% dei casi totali).

In Veneto si contanto 11 casi positivi in più rispetto a ieri. La Regione registra come attualmente siano in isolamento 3.870 persone (-109), mentre i ricoverati sono 592 (-9). In terapia intensiva ci sono 51 pazienti (+1). Sei i pazienti morti che porta il totale delle vittime in regione a 1.803, di cui 1.322 in ospedale.

In Campania si registrano 11 nuovi casi di contagio e tre decessi. 4.695 i casi registratidall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.572 (+1), di cui 974 a Napoli città (uno in meno rispetto al dato di ieri perché una persona in carico alla Asl Napoli 1 è risultata residente in provincia) e 1.598 (+2) negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 674 (+1); in provincia di Avellino 521 (+3); in provinciadi Caserta 447 (+1); in provincia di Benevento 199 (+3). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

In Puglia si conta un solo decesso e 8 nuovi casi di positività ma su un numero decisamente più basso di test (oggi 866 mentre ieri erano stati 1424). Degli otto nuovi contagi, 7 riguardano la provincia di Bari, uno la provincia di Foggia. Ben 4 province su sei non hanno registrato casi. L'unico decesso di oggi si è registrato in provincia di Brindisi. Ieri erano stati sette i morti (ma quattro risalivano ai giorni precedenti e non erano stati notificati).

In Abruzzo sono stati registrati 7 nuovi casi. Nella regione si contano 3193 casi positivi al Covid 19. 191 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (18 in provincia dell'Aquila, 79 in provincia di Chieti, 81 in provincia di Pescara e 13 in provincia di Teramo), 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1216 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (19 in provincia dell'Aquila, 452 in provincia di Chieti, 647 in provincia di Pescara e 98 in provincia di Teramo).

In Valle d'Aosta ieri a zero contagi, oggi la regione registra un tampone positivo ma nessun nuovo decesso. Sono invece 897 i pazienti covid guariti, 14 più di ieri. In Regione si contano 134 pazienti al momento ancora i casi positivi, di cui 30 in ospedale e 104 in isolamento domiciliare.

In Calabria zero nuovi casi e zero decessi. La Regione registra sempre 1.151 pazienti. Di questi 36 sono ricoverati in reparto a Catanzaro, 1 in rianimazione 35 in isolamento domiciliare. A Cosenza sono 8 in reparto, 193 in isolamento domiciliare. A Reggio Calabria sono 7 in reparto e 1 in rianimazione, 69 in isolamento domiciliare. A Crotone sono 2 in reparto, 21 in isolamento domiciliare. A Vibo Valentia sono 28 in isolamento domiciliare.