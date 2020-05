Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 19 maggio: 162 morti e 813 nuovi contagiati

Coronavirus, l'epidemia è sotto controllo? Nel secondo giorno di riapertura sono in molti a chiedersi della bontà dei provvedimenti presi da Governo e Regioni. Secondo gli ultimi dati della protezione civile nella giornata di ieri lunedì l'Italia ha assistito al minore incremento di casi dall'inizio da due mesi, seppure in presenza di un ridottissimo numero di tamponi processati. Finalmente ridotto anche il numero dei decessi sceso sotto quota 100.

Gli ultimi aggiornamenti in arrivo dalle regioni nel consueto bollettino della protezione civile segnalano una decrescita di 1.424 assistiti ma purtroppo anche la morte di 162 persone. Sono in totale 813 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus.

Bollettino coronavirus di oggi martedì 19 maggio

Attualmente positivi: 65.129

Deceduti: 32.169 (+162, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 129.401 (+2.075, +1,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 716 (-33, -4,4%)

Tamponi: 3.104.524 (+63.158)

Totale casi: 226.699 (+813, +0,4%)

Il numero totale di attualmente positivi è di 65.129, con una decrescita di 1.424 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 716 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri. 9.991 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri. 54.422 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Liguria (+0,7%), Lombardia (+0,5%), Piemonte (+0,4%) e Lazio (+0,3%) sono le regioni con il maggiore incremento rispetto alle ultime 24 ore. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 2.128 nelle Marche, 1.518 in Campania, 1.941 in Puglia, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 1.524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1.389 in Abruzzo, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise e 84 in Basilicata.

Coronavirus, i dati regione per regione

Lombardia: 27.291, attualmente positivi, 462 nuovi casi

Piemonte: 9.635, +108

Emilia Romagna: 5.330, +47

Veneto: 3.754, +47

Toscana: 2.323 +7

Liguria: 2.264, +66

Lazio: 3.786, +20

Marche: 2.128 -3 (la Regione ha sottratto 8 casi che erano stati segnalati erroneamente positivi al Covid-19 nei giorni 17 e 18 maggio).

Campania: 1.518, +12

Puglia: 1.941, +10

Trento: 204, +7

Sicilia: ​1.524, +8

Friuli Venezia Giulia: 600, +5

Abruzzo: 1.389, +4

Bolzano: 308, +5

Umbria: 66, +3

Sardegna: 341, +1

Valle d'Aosta: 49, +1

Calabria: 382, +2

Molise: 212, 0

Basilicata: 84, +1

In Lombardia sale a 85.481 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +462 nelle ultime 24 ore. 54 il numero di morti nelle ultime 24 ore, 167 il numero di guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 244, -8 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 4.426 (-56). Sorvegliata speciale la città di Milano dove si segnalano 49 nuovi casi e 102 in provincia.

In Emilia Romagna si registrano 11 decessi e 47 nuovi casi.

In Veneto cala il numero delle persone in isolamento (-231) mentre i positivi sono 18997, 47 in più. Calano anche i pazienti ricoverati in ospedale, scesi a 577, 15 in meno da ieri, così come quelli in terapia intensiva, oggi sono solo 44. Sette i morti con coronavirus nelle ultime 24 ore.

In Liguria si registrano 9 decessi nelle ultime 24 ore, 66 i nuovi casi di positività mentre sono 4321 pazienti covid, 42 in meno di ieri secondo il bollettino quotidiano della task force per l'emergenza. I pazienti ancora ospedalizzati nelle strutture sanitarie liguri sono 360, 23 in meno di ieri, di cui 22 ancora ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1904 persone, 52 in meno di ieri. I clinicamente guariti (asintomatici positivi e al domicilio) sono 2057 mentre i guariti con 2 test consecutivi negativi sono 3560, 99 in più di ieri.

Nel Lazio si registrano 12 morti e 20 casi positivi nelle ultime 24 ore di cui 10 a Roma: è il dato più basso dal 10 marzo. Sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone.

In Campania 11 nuovi casi di cui 4 in provincia di Napoli (2.576 casi totali) di cui 3 a Napoli città. In provincia di Salerno sono 675 i contagiati (+1); in provincia di Avellino 526 (+5); in provincia di Caserta 448 (+1); in provincia di Benevento 200 (+1). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

In Puglia 10 nuovi positivi al test per rilevare il coronavirus. Due i decessi mentre il numero di guariti supera quello degli attualmente positivi. Dei dieci nuovi contagi di oggi, se ne contano 7 nella provincia di Brindisi; 1 nella provincia di Foggia; 1 nella provincia di Lecce mentre un caso riguarda un residente fuori regione. I due decessi si sono verificati rispettivamente in provincia di Brindisi e in provincia di Bat.

In Toscana 7 nuovi casi e tre decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più basso dei nuovi casi dal 3 di marzo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.323, il 9,7% in meno di ieri mentre i guariti crescono del 4% e raggiungono quota 6.653 (il 66,7% dei casi totali).

In Calabria si registra un nuovo caso di positività.

In Valle D'Aosta un nuovo caso positivo per il coronavirus ma per fortuna non si registrano decessi. Dopo alcuni giorni in cui il reparto di Rianimazione era rimasto vuoto da casi Covid si conta un nuovo paziente in condizioni critiche. Attualmente contagiati risultano 118 persone, 17 i nuovi guariti, 29 i ricoverati in ospedale, 91 contagiati in isolamento a casa.