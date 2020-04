Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 2 aprile 2020

Coronavirus, il bollettino della protezione civile

Tutti gli aggiornamenti dalle ore 18:00

Ieri risultavano contagiate dal coronavirus 80.572 persone, 16.847 le persone guarite, 13.155 i deceduti.

Intanto a Bergamo è stato ultimato l'ospedale da campo degli Alpini. Volontari, artigiani e logisti hanno lavorato senza sosta dal 24 marzo.

A Jesi operativo dal pomeriggio l’ospedale da campo della Marina Militare con 40 posti letto e 4 di terapia intensiva.

Sono inoltre partiti i membri della seconda task force sanitaria della protezione civile: 76 dottori a supporto delle strutture sanitarie di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Valle d'Aosta.

Coronavirus, le ultime notizie

Intanto si registra la prima vittima di coronavirus delle isole Eolie. È morto oggi al policlinico di Messina Rosario Natoli, il sessantaquattrenne di Salina che aveva contratto il Covid-19. Era stato trasferito il 15 marzo in ospedale con elicottero. Ci sono altri 4 casi di coronavirus a Salina, tutti in quarantena in casa.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9034 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 691 (+22 rispetto a ieri). In particolare Catanzaro: 46 in reparto; 9 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 14 deceduti; Cosenza: 57 in reparto; 2 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 12 deceduti; Reggio Calabria: 35 in reparto; 6 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 10 deceduti; Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 33 in isolamento domiciliare; 1 deceduto; Crotone: 21 in reparto; 65 in isolamento domiciliare; 4 deceduti