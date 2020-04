Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 20 aprile 2020

L'epidemia del nuovo coronavirus in Italia: l'appuntamento quotidiano con i dati aggiornati della Protezione Civile sull'emergenza sanitaria nel nostro Paese. Alle 18 il commissario Angelo Borrelli fornirà i numeri su nuovi contagi, decessi e pazienti guariti, nella conferenza stampa che da questa settimana non sarà più giornaliera, ma si terrà soltanto il lunedì e il giovedì. Negli ultimi giorni la curva dei contagi ha dato dei timidi segnali di discesa, con i pazienti in terapia intensiva che continuano a diminiuire, ma il numero delle vittime rimane ancora troppo alto.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino del 20 aprile: andamento nazionale

Attualmente positivi: 108.237

Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%)

Dimessi/Guariti: 48.877 (+1.822, +3,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.573 (-62, -2,4%)

Totale casi: 181.228 (+2.256, +1,3%)

Coronavirus, i dati regione per regione

Sale a 66.971 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +735 rispetto a ieri. Quanto ai decessi, se ne contano 163 nelle ultime 24 ore, 12.376 in totale. E' quanto reso noto dalla consueta diretta Facebook della Regione per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 901 unità, -21 nelle ultime 24 ore. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 10.138, -204. Quanto ai tamponi effettuati il totale è di 270.486, +6.631 rispetto a ieri.

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.775, con un incremento di 30 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.002, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 344. Sono 14 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 239 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (121); seguono Udine (66), Pordenone (48) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.122 infettati; seguono Udine con 915, Pordenone con 596 e Gorizia con 138. A questi si sommano 4 persone non residenti in regione. Sono 22 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 140 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.028.

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564. Si registrano 30 nuovi decessi: 17 uomini e 13 donne con un'età media di 83,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 2.653 i casi complessivi ad oggi a Firenze (44 in più rispetto a ieri), 472 a Prato (6 in più), 568 a Pistoia (11 in più), 949 a Massa (16 in più), 1.213 a Lucca (16 in più), 804 a Pisa (26 in più), 491 a Livorno (2 in più), 567 ad Arezzo (9 in più), 407 a Siena (2 in più), 383 a Grosseto (3 in più). 61 in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl centro, 60 nella nord ovest, 14 nella sud est.

"Sono 4.365 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2.792 sono in isolamento domiciliare, 1.388 sono ricoverati non in terapia intensiva, 185 in terapia intensiva. Sono 349 i pazienti deceduti e 1.101 le persone guarite". Lo rende noto la task force della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus nel bollettino odierno.

Zero casi di contagio: è l'esito dei 340 tamponi eseguiti ieri in Basilicata, tutti con esito negativo. Cala ancora il numero dei positivi, da 247 a 242, per effetto di cinque nuove guarigioni. Questi i dati di ieri, diffusi dalla task force sanitaria della Basilicata con il bollettino quotidiano. Nel complesso in Basilicata, i casi attualmente positivi di Covid-19 sono 242 (-5), sono 24 le persone decedute e 76 (+5) i guariti. Sono diminuiti i ricoverati, 66 (-1) di cui 7 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 176 (-4). Negli ospedali lucani sono morte 24 persone: nove di Potenza, due di Paterno, due di Rapolla, due di Matera, una di Spinoso, Moliterno, Villa d'Agri, Irsina, Montemurro, Pisticci, San Costantino Albanese, Avigliano, Tursi. Dall'inizio dell'emergenza in Basilicata sono stati analizzati 6868 tamponi. Ai casi attuali rilevati nella regione lucana vanno aggiunti altri otto diagnosticati in regioni vicine (si tratta di lucani residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare) e tre casi riguardanti cittadini della Puglia e della Campania. Per il triste conteggio dei decessi, oltre alle persone morte negli ospedali di Potenza e Matera, va aggiunta una donna anziana deceduta in una struttura residenziale in provincia di Salerno.

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2612 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 91 casi su un totale di 1274 analizzati (7.1 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (19 aprile) i positivi erano stati 34 su un totale di 1028 tamponi analizzati (3.3 per cento). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. Sono 320 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (47 in provincia dell'Aquila, 92 in provincia di Chieti, 121 in provincia di Pescara e 60 in provincia di Teramo), 38 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva (11 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1704 (+74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (123 in provincia dell'Aquila, 393 in provincia di Chieti, 777 in provincia di Pescara e 411 in provincia di Teramo).

In Sicilia salgono a 2.210 i positivi al Covid mentre sono 346 i guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 51.373 (+1.601 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.759 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute (+3). Degli attuali 2.210 positivi, 565 pazienti (+2) sono ricoverati - di cui 39 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.645 (+6) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.847 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.038 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 21.809". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: 55 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 38 guariti; 26 deceduti; Cosenza: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 23 deceduti; Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 15 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti; Crotone: 13 in reparto; 75 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi".

Centoventisei decessi, 273 guariti e 689 casi positivi attuali, di cui 102 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva, e 579 in isolamento domiciliare. Sono i numeri del contagio da Coronavirus in Valle D'Aosta reso noto dalla Regione. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 4.799, di cui 1.305 con esito positivo e 3.122 con esito negativo.

Sono 5 le persone affette da coronavirus decedute in Campania nella giornata di ieri, domenica 19 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 309. Cresce il numero dei guariti, 746 (+43 rispetto a sabato 18 aprile) di cui 631 totalmente guariti (+42) e 115 clinicamente guariti (+1). Nessun nuovo caso di positività al coronavirus si è verificato nella giornata di ieri nelle province di Avellino e di Benevento. Tutti i dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.074 casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19: in provincia di Napoli 2.181 (+22), di cui 833 a Napoli città (dato invariato rispetto a sabato) e 1.348 negli altri comuni (+22); in provincia di Salerno 622 (+15); in provincia di Avellino 427 (nessun nuovo caso); in provincia di Caserta 400 (+3); in provincia di Benevento 170 (nessun nuovo caso). Sono 274 i casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Zero nuovi contagi e zero decessi di persone affette da coronavirus in 24 ore a Napoli. E' quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 20 aprile. Restano invariati quindi il numero dei casi positivi complessivamente registrati a Napoli città dall'inizio dell'emergenza, 833, e dei decessi, 52: si tratta inoltre del quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi. Cresce il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10).