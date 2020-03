Coronavirus, il bollettino di oggi: in Lombardia 546 morti nelle ultime 24 ore

In attesa del bollettino nazionale della Protezione Civile delle ore 18, ecco i dati che arrivano dalle singole regioni sul numero di nuovi contagi e decessi di oggi. Purtroppo si tratta di dati in forte crescita soprattutto in Lombardia.

Coronavirus, il bollettino di oggi della Lombardia

In Lombardia i pazienti positivi "sono 25.515 in aumento di 3.251 (2.380 ieri), i pazienti ricoverati sono in crescita a 8.258 +523 (348 ieri), di cui 1.093 (+43) in terapia intensiva (44 ieri). I pazienti dimessi in attesa della negativizzazione del tampone sono 2.139. Il numero dei decessi è di 3.095 (+546)". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

In provincia di Milano i pazienti positivi al Coronavirus sono pari a 4.672 in aumento di 868 casi (526 ieri), mentre in città i casi sono 1.829 con un aumento di 279 casi. Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Su Milano si tratta di un dato inferiore rispetto ai giorni precedenti e anche i dati dei pronto soccorso indicano una stabilità nella zona milanese, confido che i numeri fra domani e lunedì inizino a ridursi".

Coronavirus, il bollettino delle altre Regioni

Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono così a 2012 i contagiati dall`inizio dell'emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 17 le guarigioni cliniche e 72 i decessi.

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che "in nottata sono pervenuti i dati del centro di riferimento dell'Ospedale Sant'Anna di Caserta: Su 53 tamponi esaminati 7 sono risultati positivi". Il dato complessivo dei positivi in Campania sale a 844.

Oggi nel Lazio un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore, con 182 casi di positività e un'incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2480 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245: lo si legge nel bollettino della Regione Calabria.

in aggiornamento