Coronavirus, il bollettino di oggi: 651 morti nelle ultime 24 ore

Il bollettino quotidiano Covid-19 della Protezione Civile di oggi, domenica 22 marzo 2020, con il numero di contagi e decessi in Italia: in totale da inizio emergenza 59.138 casi confermati, 22.855 pazienti in ospedale, di cui 3.009 in terapia intensiva. In tutto 5.476 persone decedute.

Rispetto a 24 ore fa, 651 morti e 3957 contagi confermati in più. Sono più di 19mila le persone ricoverate con sintomi.

Il dato dei deceduti "giorno su giorno" è in lieve calo: un piccolo segnale di speranza.

Coronavirus, i numeri confermati delle singole Regioni del 22 marzo 2020

Sono 1.272 gli attuali casi di Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 522 sono in isolamento domiciliare, 671 sono ricoverati non in terapia intensiva, 79 in terapia intensiva. Sono 53 i pazienti deceduti e 58 le persone guarite.

Dodici casi di positività al coronavirus al Dipartimento della Protezione civile a Roma. Alcuni dipendenti del Dipartimento sono risultati positivi al Coronavirus. Ne ha dato notizia il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli informando tutto il personale in servizio.

Sono 265 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino diffuso dalla Regione. Salgono così a 2.277 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Sono complessivamente 42 i guariti: 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 24 le guarigioni cliniche. Con 19 nuovi morti nelle ultime ventiquattro re, i decessi totali salgono a 91.

936 i casi positivi al Coronavirus in Campania. I morti sono 29, mentre 41 i guariti. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 504 (di cui 260 Napoli città e 244 Napoli provincia); provincia di Salerno: 157; provincia di Avellino: 132; provincia di Caserta: 116; provincia di Benevento: 13. Altri 14 casi sono in fase di verifica.

Sono 28 i decessi di persone positive al test del "Coronavirus Covid-19" in Piemonte: 11 in provincia di Alessandria (10 uomini e 1 donna), 3 uomini in provincia di Biella, 1 uomo in provincia di Cuneo, 7 in provincia di Novara (2 uomini e 5 donna), 4 in provincia di Torino (1 uomo e 3 donne), 1 uomo in provincia di Vercelli, 1 uomo residente fuori regionale ma deceduto in Piemonte. Il totale complessivo è ora di 283 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 82 ad Alessandria, 10 ad Asti, 28 a Biella, 20 a Cuneo, 40 a Novara, 66 a Torino, 15 a Vercelli, 17 nel Verbano-Cusio-Ossola, 5 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

