Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 23 aprile 2020

In diretta dalle ore 18:00 la conferenza stampa del capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli con le ultime notizie in merito all'emergenza coronavirus in Italia.

Coronavirus, il bollettino del 23 aprile: andamento nazionale

++ articolo in aggiornamento in diretta dalle ore 18:00 ++

Coronavirus, le ultime notizie

In Lombardia si registrano 1.073 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che porta il totale a 70.165. Duecento i decessi che porta il totale in regione a 12.940 morti. Buone notizie sul fronte dei ricoveri con 500 pazienti in meno in ospedale e 27 posti in meno impegnati in terapia intensiva. Attenzione in particolare a Milano dove si registrano 7.221 positivi (+105).

In Emilia Romagna si contano 289 nuovi casi ma buone notizie arrivano dagli ospedali con il continuo calo dei ricoveri. 65 i decessi che portano a 3.269 il triste computo dei morti in regione

In Veneto le persone in isolamento sono scese a 9533, ben 381 in meno rispetto a ieri, a fronte di 16881 positivi. In totale sono 1329 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali, 39 in meno rispetto a ieri, così come quelli in terapia intensiva calati a 140, 23 in meno. Come segnala il governatore Zaia sono 2316 i pazienti dimessi, 84 in più. Rimane purtroppo alto invece il numero di decessi: in ospedale sono stati 1008, 19 in più, e 1206 in totale dal 21 febbraio.

In Friuli Venezia Giulia i casi accertati positivi sono 2.858, con un incremento di 41 unità rispetto a ieri. Sono purtroppo 10 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 256 il numero complessivo di morti da Covid-19. Sono 18 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 138 e le persone in isolamento domiciliare sono 979.

In Toscana per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di 100: si registrano infatti 80 nuovi casi di positività al coronavirus che portano a 8.780 il numero complessivo dei contagiati dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Si registrano purtroppo anche 18 nuovi decessi: 12 uomini e 6 donne con un'età media di 81,9 anni.

Nel Lazio si segnalano 4.486 attualmente positivi al Covid-19 di cui 2.915 in isolamento domiciliare, 1.385 ricoverati e 186 in terapia intensiva. Salgono a 375 i pazienti deceduti e a 1.193 le persone guarite.

In Abruzzo si registra un aumento di 52 casi che portano a 2785 i pazienti covid positivi in regione, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Salgono pertanto a 322 i pazienti ricoverati in ospedale (+11 rispetto a ieri) mentre scendono a 31 i ricoveri in terapia intensiva (-4 rispetto invariato rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 1747 (-17 rispetto a ieri), mentre salgono a 280 pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri). Con 56 nuove guarigioni salgono a 405 i pazienti che hanno superato la malattia (215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 190 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

In Campania sono 5 le persone affette da coronavirus decedute nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile che porta il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza a332. In aumento i guariti, 928 (+68).

In Sardegna salgono a 1.254 (+7) i casi di positività al virus Covid-19. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 110, di cui 20 in terapia intensiva, mentre 707 sono le persone in isolamento domiciliare. Due nuovi decessi portano i morti nell'isola a 98, mentre sono 339 le persone guarite.

Uno dei dati più importanti del bollettino è quello relativo ai tamponi eseguiti, eppure tra i test eseguiti e i pazienti davvero testati c'è una differenza sostanziale: ne parliamo in questo articolo con alcuni grafici esemplificativi.