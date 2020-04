Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 25 aprile: 415 morti, giù i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 25 aprile nei numeri forniti dalla Protezione civile (le conferenze stampa di Borreli invece si svolgono solo il lunedì e il giovedì): 415 morti e 2357 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In calo i pazienti in terapia intensiva: ora sono 2.102. Nelle ultime 24 ore nessun decesso nella città di Roma. In Lombardia 163 morti, migliorano però i dati a Milano: in città solo 80 nuovi casi.

Dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese almeno 195.351 persone hanno contratto il nuovo coronavirus (2.357 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.2%; ieri +3.021). 26.384 persone sono decedute (+415, +1.6%; ieri +420) e 63.120 pazienti (+2.622, +4.3%; ieri +2922) sono stati dimessi. Il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia, un nuovo positivo ogni 27 tamponi. Per la prima volta calano nella stessa giornata ricoverati (-535), terapie intensive (-71) e isolamento domiciliare (-74). Segnali incoraggianti, spiragli di luce.

Dei 2.357 tamponi positivi di oggi, la maggior parte sono in Lombardia (713), a seguire i 604 casi in Piemonte, 239 in Emilia Romagna, del 162 in Veneto e i 128 nel Lazio.

Coronavirus, bollettino Protezione Civile oggi 25 aprile 2020

Deceduti: 26.384 (+415)

In terapia intensiva: 2.102 (-71)

Guariti: 63.120 (+2.622)

Totale casi: 195 351 (+2.357)

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 in Emilia-Romagna, 15.502 in Piemonte, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 4.561 nel Lazio, 2.935 in Campania, 1.744 nella Provincia autonoma di Trento, 2.919 in Puglia, 1.084 in Friuli Venezia Giulia, 2.272 in Sicilia, 2.061 in Abruzzo, 1.035 nella Provincia autonoma di Bolzano, 297 in Umbria, 794 in Sardegna, 811 in Calabria, 313 in Valle d’Aosta, 218 in Basilicata e 198 in Molise.

Lombardia 71.969 (+713, +1%; ieri erano stati +1091)

Emilia-Romagna 24.209 (+239, +1%; ieri erano stati +247)

Veneto 17.391 (+162, +0.9%; ieri erano stati +348)

Piemonte 24.426 (+604, +2.5%; ieri erano stati +682)

Marche 6.058 (+30, +0.5%; ieri erano stati +76)

Liguria 7.301 (+128, +1.8%; ieri erano stati +124)

Campania 4.299 (+17, +0.4%; ieri erano stati +44)

Toscana 9.015 (+138, +1.6%; ieri erano stati +97)

Sicilia 3020 (+39, +1.3%; ieri erano stati +55)

Lazio 6.224 (+92, +1.5%; ieri erano stati +78)

Friuli-Venezia Giulia 2.903 (+21, +0.7%; ieri erano stati +24)

Abruzzo 2.832 (+29, +1%; ieri erano stati +18)

Puglia 3.912 (+31, +0.8%; ieri erano stati +42)

Umbria 1.366 (+3, +0.2%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.476 (+20, +0.8%; ieri erano stati +21)

Calabria 1.088 (+9, +0.8%; ieri erano stati +10)

Sardegna 1.271 (+14, +1.1%; ieri erano stati +3)

Valle d’Aosta 1.100 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +1)

Trento 3.838 (+62, +1.6%; ieri erano stati +49)

Molise 292 (+5, +1.7%; ieri erano stati +3)

Basilicata 361 (+1, +0.3%; ieri erano stati +4)

Coronavirus, i dati dalle regioni

In Lombardia il bollettino parla di 163 decessi nell'ultimo giorno per un totale di 13.269 morti da quando è iniziata l'epidemia. Le persone contagiate sono 713 in più per un totale di 71.968. I ricoverati in terapia intensiva sono 724, -32 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.489, -302 rispetto a ieri. Dimesse/guarite 790 nuove persone per un totale di 46.172 fino ad oggi.

Gli ultimi dati della Lombardia:

Nel Lazio oggi un dato di 92 nuovi casi di positività e "prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%", commenta l’Assessore D’Amato. Nelle ultime 24 ore, riferisce ancora D'Amato, non si registrano decessi a Roma città e il dato complessivo dei nuovi casi è pari a 28. "Nel Lazio i guariti salgono di 20 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.276, tre i decessi", spiega ancora l'assessore che aggiunge: "Ad oggi sono meno dell’1% gli operatori sanitari contagiati da inizio emergenza, questo è un dato che testimonia come le misure adottate stiano funzionando".

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2832 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 29 casi.

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.903, con un incremento di 21 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.231, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 325. Sono 5 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 263 il numero complessivo di morti da Covid-19.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 25 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.156 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 31 casi. Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 26.006 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.088 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 26.918.

In Trentino Alto Adige i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.546 tamponi, 20 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.476. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 161 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 104 persone. Sono quindi complessivamente 265 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Sono complessivamente 1.271 (14 in più di ieri) i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza, mentre sale a 103 i decessi (uno in più). È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale sono stati eseguiti 20.351 test.

In Emilia Romagna 239 nuovi positivi accertati e 44 morti nelle scorse 24 ore. dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati 24.209 casi di positività, 239 in più rispetto a ieri, di nuovo uno degli incrementi più bassi registrati.Continuano a calare sensibilmente i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi:-162 rispetto a ieri (12.347 contro i 12.509). Le nuove guarigioni sono 357 (8.515 in totale).I test effettuati hanno raggiunto quota 156.883, +5.378.

In Campania i contagiati da coronavirus sono 4.299 su un totale di 64.521 tamponi effettuati, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione Campania. I morti sono 341, i guariti 1.023 (di cui 964 totalmente guariti e 59 clinicamente guariti).

Sono 131 da inizio epidemia i decessi da Coronavirus in Valle D'Aosta. Le persone attualmente positive sono 598, di cui 83 ricoverate in ospedale, 6 in intensiva, e 509 in isolamento domiciliare. I guariti sono 371 con un incremento di 10 persone rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 5.966 di cui 1.426 con esito positivo e 3.957 con esito negativo.

In Liguria il numero dei positivi continua a salire seppur lentamente (soprattutto grazie al sempre alto numero di guarigioni totali, che compensano il netto dei nuovi casi conclamati), in calo invece le morti (17), circa dimezzate rispetto agli scorsi giorni. Meno marcato oggi il calo, che pur continua, delle ospedalizzazioni (-5).

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 25 aprile). Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.274 (-46), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6). Degli attuali 2.274 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare.