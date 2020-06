Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 27 giugno 2020

Il bollettino coronavirus mostra anche oggi in nuovi casi di Covid-19 in Italia. Alle 18:00 il tradizionale riepilogo con il bollettino del ministero della salute di oggi sabato 27 giugno 2020.

Dopo il bollettino di ieri, in cui c'è stato un aumento dei nuovi contagi, soprattutto a causa dei nuovi focolai l'allerta rimane alta con l'Oms che ha paragonato l'epidemia del nuovo coronavirus alla Spagnola: ''Potrebbe tornare a colpire dopo l'estate''.

Coronavirus, il bollettino di sabato 27 giugno 2020

++ articolo in aggiornamento dalle ore 18:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, i dati regione per regione

Apprensione in Veneto dove un 28enne positivo al coronavirus è scappato dall'ospedale di Padova: è stato ritrovato dopo molte ore senza mascherina nella stazione dei treni. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e a quarantena.

Paura nel Lazio e in particolare a Roma dove sono stati chiusi due locali sul litorale: come scrive Romatoday c'è infatti il rischio di un nuovo focolaio a Fiumicino. Ieri era stato chiuso un ristorante, oggi è stato chiuso anche un chiosco situato sul lungomare. A tutti gli avventori è stato chiesto di sottoporsi a tampone e rimanere in quarantena a casa. Nella Capitale sono 106 i pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani di cui 4 necessitano di terapia intensiva. In tutta la regione si contano 18 nuovi casi e un decesso. L'appello dell'assessore alla Salute ai ristoratori: "Registrate tutti i clienti"

In Toscana si registrano 12 nuovi casi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 318 e non si registrano nuovi decessi. Complessivamente sono 298 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 11 rispetto a ieri, più 3,8%). Sono 2.275 (meno 125 rispetto a ieri, meno 5,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 732, nord ovest 1.491, sud est 52). Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 20, (7 in meno di ieri, - 25,9%), di cui 6 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 4 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Due nuovi casi in Alto Adige dove sono stati effettuati e processati 594 tamponi. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19. Sono 10 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. Nei reparti di terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente.

In Sicilia è stato identificato come positivo - al terzo tampone - un paziente che si trovava nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Partinico in provincia di Palermo. L'esito positivo è arrivato al terzo tampone, dopo che i primi due avevano dato 'esito non interpretabile'. Il paziente, adesso trasferito a Palermo, è rimasto in stanza di isolamento, assistito nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

In Puglia nessun decesso e nessun nuovo positivo, ma su un numero limitato di test (1454). Dall'inizo dell'emergenza sono 3.841 i pazienti guariti (+6 rispetto a ieri) e 147 i casi attualmente positivi (-6) dei quali 27 ricoverati (dato stabile) e nessuno in terapia intensiva. Il numero dei morti rimane fermo a 543. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.170 nella provincia di Foggia; 521 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

In Basilicata da oltre due settimane non ci sono nuovi casi di contagio, fatta eccezione per due positivi di rientro dall'Egitto. Anche oggi zero nuovi contagi su 311 test effettuati. I casi positivi attuali sono 5 mentre sono 27 le persone decedute e 367 i guariti. Dei casi attuali, solo una persona è ricoverata in ospedale, nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Matera, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus, le ultime notizie

Nelle ultime 24 ore al mondo si sono registrati oltre 191.700 nuovi casi di coronavirus, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Si tratta dell'incremento maggiore registrato in un giorno dallo scoppio della pandemia. Salgono così a 9.815.246 le persone contagiate dal Covid-19 a livello globale, mentre sono 494.596 coloro che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.

In Germania si contano 687 i nuovi casi di coronavirus e sei le vittime nelle ultime 24 ore secondo il Robert Koch Institute (Rki). Il record di nuovi casi di coronavirus spetta agli Stati Uniti d'America, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.870 positivi, il numero più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. 125.039 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate al Covid-19.

Sono quasi 360mila i casi di coronavirus confermati in Africa dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell'Unione Africana (Ua). In base al bollettino diffuso oggi, i casi nel continente sono 359.408, mentre è salito a 9.283 il totale delle vittime. Sono invece 173.057 le persone guarite dall'infezione. A essere maggiormente colpito, in termini di contagi, è il Sudafrica con 124.600 positivi, seguito dall'Egitto con 62.800. Quest'ultimo è invece il Paese africano che ha registrato il maggior numero di vittime, 2.600, seguito dal Sudafrica con 2.300, dal Sudan con 572, dalla Nigeria con 554 e dal Camerun con 313.