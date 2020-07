Coronavirus, il bollettino di oggi: 6 morti, decessi al minimo da febbraio

Coronavirus, l'andamento dell'epidemia in Italia: il bollettino di lunedì 29 giugno 2020. Sono 16.496 gli attualmente positivi in Italia con una diminuzione di 185 persone in meno di ieri affette dal virus. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. 126 i nuovi casi, con il totale dei contagiati da inizio emergenza che sale a 240.436. Sei in tutto i morti nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 28 febbraio: 16 le regioni con zero decessi. 305 i guariti dal Covid in un giorno con il totale sale così a 189.196. 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, due in meno di ieri. Sono invece 1.120 i ricoverati con sintomi, 40 in meno di ieri.

Sono 78 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia pari al 61% dei nuovi casi totali. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Sono 27.218 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Nel corso del weekend vittime e nuovi casi sono tornati a scendere, dopo l'impennata registrata nella passata settimana a causa di alcuni focolai. Resta alta l'allerta in Lombardia dove il governatore Fontana a prorogato l'obbligo di indossare le mascherine fino al prossimo 14 luglio.

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha tracciato un bilancio del periodo di chiusura: "Senza lockdown numeri marcatamente più alti, almeno doppi rispetto ai numeri che già tristemente abbiamo osservato".

Coronavirus, il bollettino di lunedì 29 giugno 2020

Attualmente positivi: 16.496

Deceduti: 34.744 (+6, +0%)

Dimessi/Guariti: 189.196 (+305, +0,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 96 (+-2, +-2%)

Tamponi: 5341.837 (+27.218)

Totale casi: 240.436 (+126, +0,05%)

Coronavirus, i dati regione per regione

Il dato qui sotto, suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia, include vittime e guariti), mentre il dato tra parentesi riguarda gli attualmente positivi.

Lombardia: 93.839 (10.823)

Piemonte: 31.338 (1.490)

Emilia-Romagna: 28.472 (1.032)

Veneto: 19.278 (462)

Toscana: 10.248 (327)

Liguria: 9.974 (277)

Lazio: 8.105 (840)

Marche: 6.785 (274)

P.A. Trento: 4.863 (53)

Campania: 4.666 (162)

Puglia: 4.531 (145)

Friuli Venezia Giulia: 3.308 (36)

Abruzzo: 3.287 (282)

Sicilia: 3.078 (127)

P.A. Bolzano: 2.639 (85)

Umbria: 1.440 (9)

Sardegna: 1.364 (14)

Valle d'Aosta: 1.194 (3)

Calabria: 1.180 (26)

Molise: 445 (26)

Basilicata: 402 (3)

Sono 78 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi'). E'quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I pazienti guariti/dimessi sono 66.376 per un totale complessivo di 63.908 guariti e 2.468 dimessi. Stabili anche oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 43, mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 321 (-2). Un solo decesso è stato registrato invece nella Regione, facendo salire il totale dei deceduti a 16.640. Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati +7.991 per un totale di 1.030.431.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna, si sono registrati 28.472 casi di positività, 16 in più rispetto a ieri, di cui 11 persone asintomatiche, individuate attraverso l'attività di screening regionale. I nuovi tamponi effettuati sono 2.721, che raggiungono così, complessivamente, quota 489.451, a cui si aggiungono altri 1.095 test sierologici, fatti sempre da ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: due donne residenti in provincia di Modena e Ravenna. Complessivamente, in Emilia-Romagna, i decessi sono arrivati a quota 4.255.Le nuove guarigioni sono 24, per un totale di 23.185, l'81% dei contagiati da inizio crisi. Scendono i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.032 (10 in meno rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 909, 13 in meno rispetto a ieri, l'88% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 111 (+3). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.185 (+24): 250 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 22.935 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è di 4087 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 674 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 365 Novara, 1.801 Torino, 219 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono, invece, 31.338 (+2 rispetto a ieri, di cui 1 asintomatica e delle 2 una in screening e una con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1046 Biella, 2860 Cuneo, 2792 Novara, 15.883 Torino, 1322 Vercelli, 1138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (-1 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 283 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1196.I tamponi diagnostici finora processati sono 411.939, di cui 226.241 risultati negativi.

''Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 4 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 prosegue l'indagine epidemiologica per il focolaio a Fiumicino che è sotto controllo. Sono 4 i nuovi casi collegati al focolaio: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l'indagine epidemiologica". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Voglio rinnovare il ringraziamento agli operatori della Asl che stanno svolgendo un lavoro straordinario ininterrottamente per circoscrivere la diffusione del virus - sottolinea - E' necessario aumentare i controlli sui voli internazionali, nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh". "Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Bangladesh - conclude - Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Nella Asl di Frosinone un caso positivo proviene da accesso al pronto soccorso''.

Non ci sono nuovi casi di Covid-19 in Sardegna secondo l'ultimo bollettino dell'Unitò di crisi regionale. I positivi, dall'inizio dell'emergenza, sono 1.364, il numero dei decessi è fermo a 132. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 8 sono le persone in isolamento domiciliare e 1.209 le persone guarite. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 82.487 tamponi. Sul territorio, dei 1.364 casi positivi complessivamente accertati, 253 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.

Un nuovo caso di coronavirus oggi in Campania. Il dato viene comunicato dall'Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi in Campania è di 4.666. Nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.686 tamponi, con il totale che sale a 279.246. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania: è il tredicesimo giorno consecutivo senza decessi in Campania. Il totale dei deceduti resta 431. Sono 2 i guariti di oggi, con il totale che sale a 4.073, tutti totalmente guariti.

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 92.136 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.180 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 90.638". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 255 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti". Il "totale dei casi di Catanzaro - si legge ancora- comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso". Dall'ultima "rilevazione - conclude il bollettino- le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2166. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale".

In Toscana sono 10.248 i casi di positività al coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l'86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 334.198, 1.440 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 327, +1,2% rispetto a ieri. Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 90 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Sono 3.190 i casi complessivi a oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 532 a Prato, 747 a Pistoia, 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 930 a Pisa (2 in più), 477 a Livorno, 676 ad Arezzo, 427 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Tre in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.287 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registra un nuovo caso, 28 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; due (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 254 (-2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'assessorato regionale dell'Abruzzo alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 462 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2543 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 64 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2479 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 282, con una diminuzione di 2 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 104822 test. Del totale dei casi positivi, 225 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 818 in provincia di Chieti (+1 rispetto a ieri), 1586 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 25 fuori regione, mentre per 1 caso non è indicata la provenienza.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 268 tamponi, di cui 179 nel percorso nuove diagnosi e 89 nel percorso guariti. Lo fa sapere la Regione Marche riferendo i dati comunicati dal Gores. Nessun caso positivo registrato. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un caso positivo al "Covid 19" a Matera e tre guariti. Questi i dati aggiornati forniti dalla Task force della Basilicata, relativi agli scorsi 27 e 28 giugno. Nel fine settimana appena trascorso - fa sapere la Task force - sono stati effettuati 293 test. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 39.294 tamponi, di cui 38.874 risultati negativi. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono tre: una sola persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale delle Grazie a Matera, mentre due sono i lucani in isolamento domiciliare. I guariti totali sono 370.

Coronavirus, le ultime notizie