Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 30 maggio 2020

Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 30 maggio con i numeri forniti dalla Protezione civile. Pochi minuti prima delle 18 il dato nazionale aggregato con il numero esatto di decessi, nuovi casi, ricoverati, terapie intensive e guariti. Continua senza sosta l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Coronavirus, il bollettino di oggi 30 maggio 2020

Alle 18 in punto aggiornamento in diretta con i dati nazionali di oggi sabato 30 maggio

Nel corso della giornata come ogni giorno arrivano i dati delle singole regioni, che comunicano l'andamento dell'epidemia sul territorio regionale. Buone notizie da Roma, appena due i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più basso da quando è iniziata l'emergenza Covid.

Coronavirus oggi sabato 30 maggio: i numeri dalle regioni

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 78 pazienti, di cui 30 positivi al Covid-19 e 48 sottoposti ad indagini. Lo evidenzia il bollettino quotidiano dello Spallanzani, riferendo che sono 8 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio, mentre i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso strutture territoriali sono, a questa mattina, 460".

Appena due i nuovi casi di coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore, il dato più basso da quando è iniziata l'emergenza Covid. Dati positivi confermati in tutto il Lazio con appena sei contagi in un giorno. Nel Lazio solo l'11% dei casi Covid-19 confermati è ricoverato in una struttura sanitaria, il 30% è in isolamento domiciliare e meno dell'1% è in terapia intensiva. L'età media delle persone positive al virus è 57 anni: il 47% uomini e il 53% donne. Per quanto riguarda la distribuzione geografica: il 39,9% è residente a Roma città, il 32,6% nella provincia, l'8,6% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,7% a Latina.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati analizzati 1095 tamponi, di cui 586 del percorso nuove diagnosi e 509 del percorso guariti. I positivi sono 4: 3 della provincia di Pesaro Urbino e 1 della provincia di Ancona.

E' in lieve risalita il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Puglia rispetto a ieri. La notizia positiva viene dal fronte dei decessi. Oggi non se ne sono verificati. Ieri erano stati cinque i morti. Degli otto nuovi contagi, 7 sono avvenuti nella provincia di Bari e 1 riguarda un residente fuori regione. Ben cinque province (Bat, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) su sei sono quindi esenti da nuovi casi. Sono 2.768 i pazienti guariti (+69 rispetto a ieri) e 1.222 i casi attualmente positivi (-61). Il numero complessivo di decessi rimane a 500.

Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso attribuibile a Covid 19 in Trentino. I positivi riscontrati nella giornata di ieri sono solo due, di cui uno di minore età. Scende a sedici anche il numero di pazienti ricoverati, tre dei quali ancora in rianimazione a Rovereto. Sempre alto il numero di tamponi effettuati: ieri ne sono stati analizzati 1221 dall'Azienda sanitaria e 376 da Fem per un totale di 1597 test.

Non si registrano nuove positività al coronavirus in Sardegna. Sono 1.356 i casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 56.580 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 36, di cui 2 in terapia intensiva, mentre 150 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 980 pazienti guariti (+7 rispetto al dato precedente), più altri 60 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (130).

In Toscana sono 10.100 i casi di positività al coronavirus, 12 in più rispetto a ieri; 4 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,2% e raggiungono quota 7.897 (il 78,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 249.441, 3.389 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.243. Gli attualmente positivi sono oggi 1.166, -7,1% rispetto a ieri. Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna, con un'età media di 83,3 anni.

Da inizio epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 27.759 casi di positività, 20 in più rispetto a ieri: di questi nuovi casi, 10 sono asintomatici e derivano dall'attività di screening regionale. 4.464 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 321.373. Le nuove guarigioni sono 300, per un totale di 20.373. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 3.279 (-285 da ieri). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.816, -243 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 65 (-11). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 398 (-31). Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: tutte donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.107