Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 31 maggio 2020 con i numeri forniti dalla Protezione civile. Tutti i dati di domenica: il numero dei morti, i ricoverati i terapia intensiva, i nuovi casi. Tutti gli aggiornamenti in diretta su questa pagina. Continua senza sosta l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Ecco tutti i dati aggiornati di oggi, ultimo giorno di maggio, sulla diffusione del contagio in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi 31 maggio 2020

Alle 18 in punto il bollettino quotidiano della Protezione civile. Nel corso della giornata, arrivano intanto tutti i dati dalle singole regioni. Ecco i numeri dei casi nelle singole regioni nelle ultime 24 ore. Sale la curva di contagi a Roma, oggi sono 8 i nuovi pazienti positivi.

Coronavirus, i numeri di oggi dalle regioni

Sono 30.637 (+54 rispetto a ieri, di cui 16 rilevate nelle Rsa e 18 asintomatiche) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Sono 9 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno al momento registrato nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.867 deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 58 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 973 (-15 rispetto a ieri).

Sei nuovi contagiati e due decessi in più in Veneto nelle ultime 24 ore. Si tratta dei numeri più bassi registrati dalla Regione dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Regione Veneto. Il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia in Veneto ammonta a 19.152 e il numero totale dei decessi a 1.918. Il numero dei ricoverati è pari a 385, uno in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 29 persone, una persona in meno rispetto a ieri.

La Regione Marche ha effettuato nelle ultime 24 ore 1.150 tamponi per la positività al Covid-19: 670 del percorso nuove diagnosi e 480 del percorso guariti. I positivi sono risultati tre: uno nella provincia di Ancona, uno in quella di Macerata e uno in quella di Pesaro Urbino.

Tutti negativi i 459 tamponi esaminati ieri in Basilicata e si consolida la tendenza di zero contagi. In base al bollettino quotidiano della task force sanitaria, i casi attualmente positivi scendono a 27 (-2) mentre sono 27 le persone decedute e 343 (+2) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 4 (-1) e nessuno è in terapia intensiva.

Sale la curva di contagi a Roma, oggi sono 8 i nuovi pazienti positivi al Covid-19. In particolare sono 5 i nuovi casi positivi nella Asl Roma 1, due nella Asl Rm2 e uno della Asl Rm3 che comprende anche il territorio di Fiumicino. In provincia di Roma, invece, in totale sono appena due i nuovi casi. Nelle altre città del Lazio tre nuovi casi (due a Frosinone e uno a Rieti). I decessi sono stati 7 nelle ultime 24 ore.

In Puglia solo 4 nuovi casi positivi su 1860 testi. Ben 4 province esenti da contagi. Quattro morti a fronte dei cinque di ieri. I 4 positivi si registrano 2 nella provincia di Bari e 2 in quella di Foggia. Nessun nuovo contagio nelle province Bat, Brindisi, Lecce e Taranto. I decessi sono avvenuti 3 in provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) e 1 in provincia di Bari. In totale il numero dei morti sale a 504. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 118.652 test. Sono 2.813 i pazienti guariti (+45 rispetto a ieri) e 1.177 i casi attualmente positivi (- 45).

In Alto Adige, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 842 tamponi. Uno è risultato positivo: il numero delle persone positive al test del Coronavirus resta a quota 2.597 (+1). A livello provinciale l'Azienda sanitaria informa che ad oggi (31 maggio) ha effettuato complessivamente 66.247 tamponi su 30.790 persone: sono ricoverati complessivamente 15 pazienti affetti da Covid-19, 2 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.