Coronavirus, il bollettino di sabato 4 aprile: trend stabile, calano decessi e terapie intensive

Sono più di 4800 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino reso noto dalla Protezione Civile. Un dato in leggero aumento rispetto ai 4.585 contagiati totali fatti registrare ieri. Ciò nonostante ci sono anche delle notizie confortanti: intanto il numero dei decessi: 681 contro i 766 di ieri, un numero "in continua e costante diminuzione" ha sottolineato il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa. E poi il numero dei pazienti in terapia intensiva che diminuisce di 74 unità, "un dato molto importante che va evidenziato - ha detto Borrelli - perché permette ai nostri ospedali di respirare".

Ecco il bollettino

• Casi attuali: 88.274 (+2.886, +3,4%)

• Deceduti: 15.362 (+681, +4,6%)

• Dimessi/Guariti: 20.996 (+1.238, +6,3%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.994 (-74, -1,8%)

Tasso di letalità apparente: 12,3%

Totale casi: 124.632 (+4.805, +4%)

Coronavirus, in Toscana 173 nuovi casi

Stando ai dati anticipati dalla Regione, in Toscana il trend dei nuovi casi positivi continua a scendere: ieri erano stati 226, oggi 173. Diminuisce danche il numero dei ricoveri: venti persone in meno rispetto a ieri; nelle terapie intensive si registra una diminuzione di 2 unità.

Coronavirus, casi in calo anche nel Lazio

Contagiati in lieve calo anche nel Lazio. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha reso noto che i casi di positività accertati oggi, sabato 4 aprile 2020, sono stati 157 con un aumento del 4% rispetto al giorno precedente. Ieri i nuovi positivi erano stati 167. A Viterbo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza non si registrano decessi né nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. I guariti sono saliti di 47 unità, arrivando a 439 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.731 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 13.

La situazione in Emilia Romagna

I casi di positività in Emilia-Romagna arrivano a quota 16.540, facendo segnare un aumento di 608 unità (ieri i contagiati erano stati 599). Tuttavia, afferma il commissario per l'emergenza Covid-19, Sergio Venturi,"i numeri sono in miglioramento". Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 358, cioè 6 in meno di ieri. Anche le guarigioni continuano ad aumentare e raggiungono quota 2.040 (188 in più rispetto a ieri), 1.352 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite".

Alle 18 il consueto bollettino della Protezione Civile con tutti i dati nazionali relativi a sabato 4 aprile 2020. (Articolo in aggiornamento)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 4 aprile 2020 | Diretta