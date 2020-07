Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 4 luglio 2020, con i numeri forniti dalle singole regioni e poi nel pomeriggio i numeri nazionali. Nell'ultimo bollettino di ieri altri 15 morti in Italia a causa del Covid 19. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 34.833, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Si parla molto in queste ore dei focolai in Veneto e Trentino. Ma in Italia continua la curva di discesa degli attualmente positivi.

Nel tardo pomeriggio quindi il dato nazionale del ministero della Salute. Passiamo per ora ai dati su contagi, ricoveri e decessi che continuano ad arrivare dalle singole regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi 4 luglio dalle regioni

Dall'inizio dell'emergenza, i casi di positività al coronavirus in Veneto sono 19.318, 4 in più rispetto a ieri.: lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa per fare il punto sull'emergenza convocato presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). "Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 781, 44 in più rispetto a ieri - ha sottolineato Zaia -. I ricoverati in area non critica sono 169, 2 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti presenti in terapia intensiva sono 9, 1 in più rispetto a ieri". Nessun nuovo decesso.

"Sono una quindicina in Veneto i focolai di Covid-19, e bastano due soggetti positivi per fare un focolaio. Poi abbiamo casi di importazione. Ma da giugno ad oggi abbiamo avuto in questa regione una situazione ondulante, con massimo 9 casi. E per fortuna i nuovi infetti non sono pazienti gravi. Ora è cruciale il tracciamento, e in Veneto c'è un ottimo sistema, che ci permette di circoscrivere i contatti nel giro di 24 ore". A dirlo all'Adnkronos Salute è Gorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia, che analizza la situazione del Veneto alle prese con i focolai di Covid-19, sottolineando che merita "attenzione, non allarme. Nessuno ha mai detto che il virus è scomparso: questo è il momento della responsabilità".

In Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 628 tamponi. Sono stati registrati 4 casi positivi e nessun decesso. I quattro nuovi casi positivi si riferiscono a 2 contatti stretti di due casi già rilevati e di 2 persone che sono rientrate in Alto Adige dopo un soggiorno all`estero, si trovano in isolamento e sono risultate positive al test. Nel reparto di terapia intensiva dell`ospedale di Bolzano non sono ricoverate persone affette da Covid-19 e non vi è più alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all'estero.

Sono 86 i pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. Di questi 43 sono positivi al tampone per la ricerca di Sars-Cov-2, 43 sottoposti ad indagini. Lo evidenzia il bollettino odierno dello Spallanzani. "Sono 4 i pazienti che necessitano di terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina 505".