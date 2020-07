Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020

Coronavirus, ecco il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020, con i numeri forniti dalle singole regioni e i numeri nazionali su nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati. Nel corso della giornata i numeri dalle regioni, prima delle 18 il bollettino nazionale coi dati aggregati del ministero della Salute. Il bollettino sulla diffusione del contagio da coronavirus di oggi.

Ci sono timori legati ai nuovi focolai segnalati in varie zone da nord a sud. Inoltre gli italiani in parte stanno già abbandonando l'abitudine di indossare le mascherine: non è una buona notizia. "Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché molti non le rispettano. Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri" dice Nicola Zingaretti.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio

I dati aggiornati sul contagio dalle regioni man mano che vengono comunicati.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 5 luglio in Puglia, sono stati registrati 1.637 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e non sono stati registrati casi positivi. Nessun sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.242 test. Sono 3.881 i pazienti guariti, 110 sono i casi attualmente positivi.

A Bolzano, i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 670 tamponi su 387 persone. Registrato un nuovo caso positivo. Lo rende noto l'agenzia stampa della Provincia di Bolzano. Nessun decesso registrato. In totale, le persone sinora risultate positive al test del Coronavirus sono 2.647. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (5 luglio) ha effettuato in totale 87.236 tamponi su 42.772 persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- in aggiornamento -