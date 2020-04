Coronavirus, il bollettino di giovedì 9 aprile: 610 morti, il numero dei positivi non scende

Non scende il numero dei tamponi positivi al COVID-19 che anzi sono in leggero aumento rispetto a ieri. Secondo i numeri forniti dalla Protezione Civile in conferenza stampa i casi totali sono aumentati di 4.204 unità contro i 3836 del precedente bollettino. In aumento anche i decessi che oggi sono 610, 68 in più di ieri. La buona notizia è che il numero dei test effettuati è piuttosto alto: ieri erano stati analizzati più di 51mila tamponi, oggi 46.244. La strada da percorrere è ancora lunga.

Coronavirus, aggiornamento del 9 aprile 2020

Casi attuali: 96.877 (+1.615, +1,7%)

Deceduti: 18.279 (+610, +3,5%)

Dimessi/Guariti: 28.470 (+1.979 , +7,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.605 (-88, -2,4%)

Totale casi: 143.626 (+4.204, +3,0%)

Tamponi effettuati 46.244 (ieri erano stati 51.680)

Tasso di letalità apparente: 12,7%

Coronavirus, l'emergenza sanitaria in Italia

COVID-19, dal numero dei contagiati ai ricoverati in terapia intensiva. Il grafico in basso mostra l'andamento dell'epidemia in Italia dal 24 febbraio al 9 aprile. Usare il menù a tendina per scorrere tra le varie voci.

In Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna i casi tornano a crescere

Veniamo ai dati delle Regioni. In Lombardia i casi tornano a crescere: +1388 contro i 1089 tamponi positivi di ieri. Un dato indubbiamente negativo. In Lombardia il Covid ha fatto oltre 10mila morti. Con i 300 nuovi decessi delle ultime 24 ore, si è arrivati a 10.022. Sono i dati illustrati dalla Regione Lombardia nella diretta video quotidiana di Giulio Gallera, assessore al Welfare.

Milano è di nuovo la provincia dove i casi di coronavirus salgono di più in Lombardia. Rispetto a ieri sono 440 in più, in città 155, per un totale di 4.979 contagiati. " È un dato un po' più ampio rispetto a ieri e continuiamo a dirlo, a Milano la situazione è stabile ma la linea continua a oscillare, anche se i dati dei flussi delle persone ci dicono che è la città che meno si sposta. Dobbiamo insistere ancora di più", ha detto Gallera.

Casi in aumento anche in Emilia Romagna (+433 contro i 409 del precedente bollettino). Ma a preoccupare è soprattutto il Piemonte dove i casi di positività sono stati 639 contro i 540 di ieri.

Coronavirus, in Toscana trend positivo

In Toscana oggi (9 aprile 2020) sono stati registrati 173 nuovi casi positivi al coronavirus a fronte dei 206 del precedente bollettino. Scendono anche i decessi: 16 i pazienti che hanno perso la vita a causa del COVID-19 (in calo rispetto ai 23 di ieri). Continua il trend negativo dei ricoveri ordinari (-28 rispetto a ieri) e anche di quelli in terapia intensiva (-4). Tra i motivi del contenuto aumento dei casi positivi, spiega una nota della Regione, c'è anche il minor numero di tamponi processati. C'è stata un'alta richiesta di tamponi, e il servizio sanitario ha cercato di assecondarla. In seguito a questo, stanno esaurendo i reagenti a disposizione, necessari per processare i test.

Buone notizie dalla Puglia

Trend in discesa in Puglia: i casi di positività rilevati sono 82 contro i 120 di ieri. Nonostante il numero dei tesi per rilevare la positività al covid-19 sia salito (1595 i tamponi effettuati) e i contagiati si mantengono sotto quota 100, precisamente 82. Sono confortanti i dati della Puglia esplicitati nel consueto bollettino reso noto dal presidente della Regione Michele Emiliano.

Ieri i nuovi casi erano stati 120 su un numero di tamponi, 1344, inferiore a quello odierno. Anche il numero di decessi è diminuito: oggi sono 6 mentre ieri erano 10.

In Lazio più contagi di ieri

In controtendenza i dati del Lazio dove sono stati registrati 163 casi di positività, contro i 117 di ieri. "Il dato di oggi - ha detto l'assessore alla salute Alessio D'Amato - è in parte dovuto a dei ritardi di notifica nella Asl Roma 6, ma deve essere un monito affinché nessuno abbassi la guardia e continuiamo tutti uniti verso l'obiettivo del coefficiente R0 (contagiosità 0)".

A breve la conferenza stampa della Protezione Civile con i dati di tutte le regioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 9 aprile 2020 | Video