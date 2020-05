Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 5 maggio 2020

L'epidemia del nuovo coronavirus in Italia: le conferenze stampa della Protezione Civile sono state abolite, ma il bollettino dei dati epidemiologici con i casi di coronavirus regione per regione continuerà ad essere aggiornato ogni giorno, sempre dopo le ore 18. I numeri degli ultimi giorni continuano ad essere incoraggianti, con il numero degli attualmente positivi che continua a scendere, così come quello dei decessi giornalieri, che rimane comunque un dato ancora troppo alto.

+notizia in aggiornamento+

Bollettino coronavirus di oggi martedì 5 maggio

Coronavirus, i dati regione per regione

Sono 9.631 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 3.552. I test eseguiti finora sono 157.260, 4.813 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.977. Gli attualmente positivi sono oggi 5.190, l'1,7% in meno di ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un'età media di 82,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.242 i casi complessivi ad oggi a Firenze (18 in più rispetto a ieri), 531 a Prato, 647 a Pistoia, 1.020 a Massa Carrara (2 in più), 1.310 a Lucca (2 in più), 860 a Pisa (2 in più), 529 a Livorno (3 in più), 652 ad Arezzo (1 in più), 425 a Siena, 415 a Grosseto (2 in più). Sono 18 in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl centro, 9 nella nord ovest, 3 nella sud est. La tendenza degli stati clinici evidenziatasi nelle ultime settimane è del tipo asintomatico, paucisintomatico (con pochi sintomi) e di condizioni lievi.

In Basilicata, con i dati di ieri, si registra un lieve aumento dei positivi. Su 443 tamponi effettuati, sono stati dieci i nuovi casi di contagio, riguardanti cittadini di Anzi (4), Tolve (4), Matera e Accettura (1). In base ai dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi di Covid-19 salgono a 177 (+4), sono 25 le persone decedute e 194 (+6) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 di cui 3 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 124 (+4). Il Comune più colpito è Matera con 74 casi in tutto di contagio. Dall'inizio dell'emergenza in Basilicata sono stati analizzati 15.028 tamponi. Nella regione lucana il tasso di letalità è del 6,5%, inferiore sia rispetto a quello del Sud Italia (8,5%) sia a quello nazionale (13,7%).

'In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3025 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti.Rispetto a ieri si registra un aumento di 25 casi su un totale di 822 tamponi analizzati (3 per cento). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su un totale di 997 tamponi (0.4 per cento)''. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. ''Sono 289 i pazienti (-12 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (36 in provincia dell'Aquila, 104 in provincia di Chieti, 112 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo), 11 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva (2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1509 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (70 in provincia dell'Aquila, 481 in provincia di Chieti, 780 in provincia di Pescara e 178 in provincia di Teramo)''. ''Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 335 pazienti deceduti (+3 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 89enne di Cepagatti, un 88enne di Pescara e un 80enne di Montesilvano (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 881 guariti (+50 rispetto a ieri, di cui 228 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 653 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.085, con un incremento di 9 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.668, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 130. Si registrano 4 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 303 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (163 casi); seguono Udine (73), Pordenone (63) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'Area Triestina registra 1292 infettati; seguono Udine con 958, Pordenone con 646 e Gorizia con 189. Sono 4 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 120 e le persone in isolamento domiciliare sono 860.

Sono 3 i decessi di persone affette da coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio. Sono 369 in totale i decessi legati al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza. Il dato dei guariti è di 1.619, ben 198 in più rispetto al dato relativo a domenica 3 maggio. Sono 1.590 i totalmente guariti (+201) e 29 (-3) i clinicamente guariti. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.518 casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.486 (+13), di cui 938 (+5) a Napoli città e 1.548 (+8) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 662; in provincia di Avellino 469; in provincia di Caserta 424; in provincia di Benevento 186. Nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, al momento, non si registrano nuovi casi. Sono 291 (+7) i casi ancora in fase di verifica da parte delle Asl.

Sono 1.318 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Il dato odierno registra l'unico incremento (+1) nella città metropolitana di Cagliari. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell'isola sono stati eseguiti 28.867 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 103, di cui nove in terapia intensiva, mentre 539 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 452 pazienti guariti (+19 rispetto al dato precedente), più altri 105 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119). Sul territorio, dei 1.318 casi positivi complessivamente accertati, 243 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro, 848 a Sassari.

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 38.461 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.119 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 37.342". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 32 deceduti; Cosenza: 21 in reparto; 284 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 29 deceduti; Reggio Calabria: 18 in reparto; 2 in rianimazione; 125 in isolamento domiciliare; 96 guariti; 16 deceduti; Crotone: 7 in reparto; 35 in isolamento domiciliare; 65 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso". I "soggetti in quarantena volontaria - si legge ancora - sono 5.612 così distribuiti: Cosenza: 284, Crotone: 1.780, Catanzaro: 1.928, Vibo Valentia: 354, Reggio Calabria: 1.266. I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 23.235. Di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 5.353; 923 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale".