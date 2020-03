Coronavirus, Boris Johnson positivo

Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso premier con un tweet. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato lievi sintomi e sono risultato positivo al coronavirus", ha detto Johnson. "Ora sono in autoisolamento, ma continuerò a guidare il governo in video conferenza mentre combattiamo questo virus", ha aggiunto.

"Grazie alla tecnologia sarò sempre in contatto con i miei collaboratori e guiderò la nostra battaglia contro il coronavirus, a sostegno della nostra meravigliosa sanità pubblica. Questo è il modo: fermare il contagio!", ha concluso Johnson. Il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi definiti leggeri di contagio da Covid-19. "Dopo aver manifestato sintomi lievi ieri, il Primo Ministro è stato sottoposto al test, eseguito dal servizio sanitario nazionale", ha detto una portavoce di Downing Street.

Negli ultimi tempi il premier britannico è stato a stretto contatto con tutti, dai principali ministri ai suoi collaboratori, ha condotto meeting importanti e ha tenuto conferenze stampa con i giornalisti parlamentari di Westminster.

Boris Johnson era stato criticato per il suo approccio inizialmente soft nei confronti del coronavirus e per la linea originaria del governo a favore dell'immunità di gregge. Poche settimane fa Johnson si vantava di "stringere le mani a chiunque gli passasse a tiro", prima di cambiare rotta e, negli ultimi giorni, imporre il lockdown del Regno Unito e di Londra.

