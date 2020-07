Coronavirus, fase 3: l'esercito addestra i cani ad "annusare" gli infetti

In gergo si chiamano "sniffer dog", cani da rilevamento e fiuto appositamente addestrati ad usare i loro sensi per rilevare sostanze come droghe o esplosivi. Ma possono anche rilevare Covid-19? L'esercito tedesco e un'università stanno lavorando con varie razze di cani da fiuto per scoprirlo. In Germania, infatti, l'esercito ha avviato un progetto per l'addestramento dei cani ad annusare il coronavirus: il programma, portato avanti assieme all'università di Veterinaria di Hannover, coinvolge al momento dieci animali di diverse razze (tra le quali pastori alsaziani, spaniel e retriever).

I cani appartengono tutti al centro di addestramento della Bundeswehr nella regione occidentale di Vulkaneifel. Usati con successo dalle forze dell'ordine per individuare droga ed esplosivi, i cani hanno già dimostrato di poter mettere il loro olfatto al servizio della medicina. Vi sono cani che sono stati addestrati ad individuare alcuni tipi di tumore e livelli troppo alti di zucchero nel sangue dei diabetici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cani si esercitano ad annusare il virus nei campioni di saliva

"Con un tasso di successo dell'80% i ricercatori continuano a portare avanti il progetto", ha reso noto la scuola di addestramento, aggiungendo che un primo studio sui risultati sarà diffuso nelle prossime settimane. I cani si stanno esercitando ora ad annusare il virus in campioni di saliva di persone infette, nei quali il virus è stato inattivato. In un successivo stadio, gli animali lavoreranno con campioni di saliva dove il virus è attivo. La seconda fase si dovrà svolgere in un contesto di maggiore sicurezza per garantire che nessuno venga contagiato, ha sottolineato la ricercatrice Paula Jendrny.