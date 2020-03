Coronavirus, in Cina solo otto nuovi contagi in un giorno. E nelle aziende si torna a lavorare

Continua a rallentare l’epidemia di Covid-19 in Cina dove secondo l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale ci sono stati solo otto nuovi contagi in un giorno, in calo rispetto ai 15 del giorno precedente. Cinque dei nuovi contagi sono stati registrati a Wuhan. Non ci sono nuovi casi nel resto della provincia di Hubei.

Sono sette le persone contagiate nel resto della Cina (di cui due a Shanghai e uno a Pechino), di cui 6 importati dall'estero come "contagio di ritorno".

La decisione di Shangai

Proprio per contenere "l’epidemia di ritorno", secondo quanto riferisce il sito dell’emittente americana CNBC, il governo municipale di Shanghai ha annunciato che da oggi tutti i viaggiatori provenienti da Corea del Sud, Italia, Iran, Giappone, Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Dovranno esserei messi in quarantena per 14 giorni una volta arrivati in città.

Le misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza iniziano dunque a dare dei frutti. E il Dragone rialza la testa. Secondo Reuters, che riporta le dichiarazioni del vice ministro dell'industria Xin Guobin, al di fuori dalla provincia di Hubei circa il 60% delle piccole e medie imprese e il 95% di quelle di grandi dimensioni hanno ripreso la produzione.

L'epidemia rallenta anche in Corea del Sud

Segnali incoraggianti arrivano anche dalla Corea del Sud, In Corea del Sud le autorità sanitarie hanno riportato 110 nuovi casi di coronavirus nel Paese e una vittima nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio meno alto da due settimane, ovvero dal 25 febbraio, che porta a 7.979 il totale dei contagiati nel Paese e a 67 quello dei morti. Lo hanno reso noto i Centri coreani per il controllo e la prevenzione della malattia. L'agenzia di stampa Yonhap segnala che per la prima volta in un giorno il numero delle persone guarite ha superato quelle che hanno contratto l'infezione.

Il grafico in basso (fonte Worldmeter) mostra che in Corea del Sud la curva dei contagi si sta effettivamente riducendo.