In coda alle Poste pur di uscire di casa, la denuncia: "C'è chi chiede l'estratto conto"

Mettersi in coda alle Poste come scusa per uscire di casa. No, non si tratta di una barzelletta, ma dell'assurda situazione descritta da un gruppo di dipendenti di Poste Italiane della provincia di Arezzo che, in questi giorni di emergenza da coronavirus, hanno assistito a code agli sportelli per operazioni che, nella maggior parte dei casi, non sono indispensabili.

"Succede in tutte le zone dell'Aretino in cui le Poste - 100 sportelli in tutta la provincia - sono rimaste aperte. Ci sono sono file lunghissime da parte di utenti - spiega uno degli impiegati al telefono - che nelle ultime giornate potrebbero rimanere tranquillamente a casa".

Come raccontato ad ArezzoNotizie, addirittura c'è chi va allo sportello postale soltanto per farsi stampare l'estratto conto: "Ma questa - dice il dipendente esasperato - non è affatto una necessità".

"In realtà - spiega ancora - sono davvero poche le operazioni che devono essere portate a termine in questo momento, in ogni caso potrebbero essere espletate tranquillamente online. Negli altri casi dovrebbero partire multe e denunce, come previsto. Le pensioni sono state già pagate, molti dei bollettini in scadenza possono essere pagati più avanti. Non è il momento di creare assurde code in sportelli in cui, in alcuni casi, non ci sono neppure i separatori di plexiglass che dividono l'utente da noi operatori, esponendoci a rischi. Le mascherine vengono distribuite alla spicciolata e nei giorni scorsi non tutti i lavoratori le avevano a disposizione".

"Insomma - conclude il dipendente - la situazione di emergenza dovrebbe sconsigliare tutti a uscire di casa se non necessario: peraltro, prima di dirigersi alle Poste, si può fare una telefonata all'ufficio o mandare una mail, per capire se una certa operazione sia fondamentale o meno".