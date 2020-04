Coronavirus, un nuovo ballo "antico" per far ripartire l'intrattenimento (e 50mila lavoratori sul lastrico)

Ritornare a ballare, anche con il coronavirus, lanciando una nuova tendenza, un nuovo modo di ballare a distanza giocando sullo sfioro degli sguardi, avvolti in mascherine argento, fluo, disco style al ritmo di musica 2020 ma rievocando gli andati anni '60.

A proporre l'idea è Giancarlino Bornigia, titolare del Piper, la discoteca più famosa d'Italia. "Le foto del locale negli anni '60 raccontano un diverso modo di ballare, a distanza. Facciamo un salto indietro nel tempo e riproponiamolo in veste contemporanea. Non possiamo restare chiusi per un anno intero".

Bornigia si fa portavoce di un intero settore, quello dell'intrattenimento che conta cinquantamila lavoratori e 2500 aziende ora sul lastrico come spiega Maurizio Pasca, presidente della Silb - Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo), commentando all'Adnkronos la ripresa scaglionata delle attività che segnerà la fine dell'emergenza da coronavirus. Una ripresa lenta, che per ora non annovera neppure bar o ristoranti: secondo gli utlimi dettagli l'allentamento delle norme in vigore non arriverà prima del 4 maggio e solo concedendo la possibilità di fare attività fisica all'aria aperta, rigorosamente in solitudine.

Il mondo dell'intrattenimento, di cui fanno parte discoteche, balere, sale liscio, night club, è frequentato da milioni di persone e gestito da decine di migliaia di operatori: barman, baristi, dj, pr, organizzatori, promoter, vocalist, addetti alla sicurezza guardarobieri, spesso figure totalmente atipiche, "dimenticate dal Governo" nel 'buio della quarantena', "senza diritto ad accedere agli ammortizzatori sociali e a quanto stabilito dallo Stato", "sul lastrico nell'assoluta disperazione del comparto".

"Siamo stati i primi a chiudere consapevolmente prima del Dpcm e saremo gli ultimi a riaprire - afferma Pasca - Ma ci chiediamo: come controlleranno la movida nei centri storici? Come garantiranno il distanziamento sociale nelle spiagge? Se ravvederemo delle discriminazioni - avverte - scenderemo con forza in piazza".

Ma è fattibile il distanziamento in discoteca? "Assolutamente inimmaginabile - risponde il presidente - Per questo sosteniamo che vanno studiate formule alternative come presidi sanitari magari gestiti da volontari del terzo settore per verificare lo stato di salute dei clienti. Chiudere un anno - rimarca - equivale a morire . Volete che lo faccia? Lo Stato mi aiuti allora a non fallire finché l'emergenza non passa, coprendo i costi".

"Io - prosegue - pago 130mila euro di affitto l'anno in una discoteca nel Salento, 60mila all'anno in un'altra. Se continuo a non pagare il proprietario mi dà lo sfratto. Guardiamo la realtà: lo Stato garantisce fino a 25mila euro. Sono andato in banca per accedere a questo finanziamento e la risposta è stata 'non abbiamo ancora avuto disposizioni dal Governo'. In un secondo momento - racconta - sempre secondo quanto annunciato dal Governo, ho chiesto un finanziamento superiore ai 25mila, il 90 per cento garantito dallo Stato e il 10 per cento dal richiedente, secondo la modalità in cui puoi chiedere fino al 50% del fatturato dell'anno precedente. La risposta? 'C'è da aprire una pratica che dura due o tre mesi'. Domando al Governo: 'Se lo Stato garantisce, perché tanto tempo per la pratica'?".