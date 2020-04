Coronavirus, impazzano i #cinecongiunti: tutti i fotomontaggi del web

"E' consentito fare visita ai congiunti". Così Giuseppe Conte, domenica sera, ha servito sul piatto d'argento al web battute e meme. L'annuncio che nella Fase 2 si potranno andare a trovare i "congiunti", seguito dalle polemiche e dal chiarimento che il permesso riguarda anche fidanzati e "affetti stabili", infatti, ha fatto scatenare i commentatori social. Il termine negli ultimi giorni è diventato un vero e proprio tormentone, con fotomontaggi di ogni tipo.

Su Twitter ha preso piede, tanto da balzare in cima ai trend topic, una variante cinematografica dello sberleffo, contraddistinta dall'hashtag #cinecongiunti, che accompagna 'rivisitazioni' ad hoc di titoli di film e di dialoghi celebri. Da "Il Giardino dei Finti Cugini" a "Congiunti con un insolito cugino nell'azzurro mare d'agosto", da "Salvate il cognato Ryan" a "Se mi lasci ti congiungo". E ancora: "Indagine su un congiunto al di sopra di ogni sospetto", "Chiamami col tuo cognome", "Quattro matrimoni e quindici al funerale", "Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana immune", "Regione e Sentimento", "Chiedimi se sono tuo zio", "Il cognome della Rosa", "Figli di uno zio minore", "La 25^ nuora". La lista di chi si è cimentato nell'ironia in salsa cinematografica sul decreto illustrato domenica dal premier Conte è davvero lunghissima. E c'è anche chi ha sostituito con l'autocertificazione il celeberrimo "fiorino" di "Non ci resta che piangere" nell'esilarante viaggio nel tempo di Massimo Troisi e Roberto Benigni. "Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? L'autocertificazione".