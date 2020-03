Coronavirus, in Lombardia aumentano i contagi. Fontana: "Sono preoccupato"

"Oggi i numeri purtroppo non sono belli, il numero di contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi, siamo sui 2.500. Noi speravamo non si verificasse un aumento di questo genere ma dovremo ora valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se invece il trend dell'aumento ricomincia e in questo caso sarebbe abbastanza imbarazzante". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, durante il punto stampa sull'emergenza coronavirus.

Rispondendo a chi gli chiedeva se i dati indicano che si è raggiunto un picco, Fontana ha precisato: "Non sono in grado di dare valutazioni, devono essere date dai tecnici, io personalmente sono preoccupato". Quanto alla zone lombarde maggiormente colpite dai nuovi contagi, Fontana ha precisato che "il lavoro di analisi non è ancora concluso" e che i dati odierni verranno comunicati stasera dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

La polemica sui tamponi, Fontana: "Seguiamo direttive del ministero"

"Qualcuno sta sollevando una serie di polemiche assolutamente infondate" che "contribuiscono ad alimentare insicurezza e angoscia tra i cittadini e non è assolutamente accettabile" ha poi aggiunto con tono polemico il governatore. "Mi riferisco alla questione dei così detti tamponi, sui quali si stanno facendo delle speculazioni vergognose. La Regione Lombardia, come ribadito anche oggi il minsitro Speranza, ha rigorosamente seguito i protocolli che sono stati dettati dall'istituto superiore di sanità e dall'organismo scientifico che collabora con il ministero".

"Loro - ha precisato Fontana - hanno mandato il 27 febbraio un'indicazione su come ci si doveva comportare. E questa indicazione conclude: 'In assenza di sintomi il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce un'informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante. Data la rapisa evoluzione delle conoscenze, qualora dovessero emergere nuovi dati si procederà a una revisione del documento elaorato'. Si tratta - ha spiegato Fontana - di un documento che ha un signficato assolutamente univoco. La disposizione è che i tamponi devono essere riservati ai sintomatici tutti, gli altri tamponi sono ritenuti addirittura fuorvianti".

La Lombardia, ha sottolineato il governatore, "è la regione che in assoluto ha fatto più tamponi, abbiamo rispettato rigorosamente quello che ci è stato dettato dai massimi istituti di sanità del nostro Paese". "Lunedì - ha detto ancora Fontana - abbiamo inviato nuovamente al comitato scientifico una richiesta nelle quale chiedevano se le linee guide dovevano ritenersi confermate o superate" e "non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta, quindi in assenza di risposta dobbiamo ritenere che le misure siano le stesse".

La lettera dei sindaci alla Regione: "Molti cittadini hanno sintomi, ma non vengono sottoposti a tampone"

Solo ieri 81 sindaci della città metropolitana di Milano avevano scritto alla Regione per chiedere un cambio di passo deciso nelle azioni messe in campo per combattere il coronavirus. I primi cittadini sostengono intatti che in molti casi il test non viene fatto neppure in presenza di sintomi. "Dal confronto con i medici di base, che hanno il contatto diretto con la popolazione, emerge che a loro giudizio l’epidemia è più diffusa di quello che appare dai dati ufficiali e che conseguentemente il numero di malati è sicuramente più alto", si legge nella lettera. E ancora: "Molti cittadini sono a casa con sintomi riconducibili al Covid-19 ma non ricorrendo alle cure ospedaliere non vengono sottoposti a tampone e quindi non sono tracciati e non essendo tracciati potrebbero contribuire al diffondersi dell’epidemia".