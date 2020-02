Coronavirus, 6 casi di contagio: cosa sta succedendo in Lombardia

Sono sei i casi confermati di coronavirus in Lombardia, secondo quanto annunciato in conferenza stampa dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Un 38enne residente a Codogno, in provincia di Lodi, è risultato positivo al test ed è stato ricoverato in condizioni ritenute gravi in terapia intensiva. L'uomo non è stato in Asia, ma avrebbe cenato a inizio febbraio con un conoscente rientrato dalla Cina, il quale ora è in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Contagiata anche la moglie del 38enne, incinta all'ottavo mese, ed altre tre persone.

Coronavirus, i contagiati in Lombardia

Il 38enne - il paziente più grave - ha manifestato i primi sintomi il 15 febbraio e il 18 ha avuto uno stato febbrile; la sua situazione di salute è degenerata velocemente. Si trova ora in terapia intensiva: sarebbe troppo grave per essere trasferito al Sacco di Milano, dove si trovano già la moglie e l'amico. Secondo quanto riferito dall'assessore Gallera, la moglie ha raccontato che il marito, a inizio febbraio, ha incontrato un amico, manager di un'azienda di Fiorenzuola d'Arda (in provincia di Piacenza), rientrato dalla Cina il 21 gennaio. Quest'ultimo, comunque, sembra stia bene: ha avuto soltanto una febbre leggera. "Non sappiamo se il caso zero - ha affermato Giulio Gallera - sia effettivamente lui. Potrebbe essere anche semplicemente guarito. Solo il tampone approfondito permetterà di capire".