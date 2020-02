Contagiato dal coronavirus ma viene dimesso per errore

Contagiato dal cornavirus e dimesso per errore. Un malinteso che sta creando preoccupazione negli Stati Uniti d'America anche perché non è stato reso noto se il paziente è rimasto all'esterno del centro per la quarantena ed eventualmente per quanto tempo lo sia stato.

Tutto risale alla scorsa settimana quando un cittadino statunitense rimpatriato dalla Cina è stato dimesso per errore dal centro per la quarantena dei marine a Miramar, a San Diego, dove era in isolamento insieme ad altre tre persone.

Il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta aveva in un primo momento dato il via libera alle dimissioni dei quattro pazienti, ma aveva poi informato il centro che, dopo ulteriori test, uno dei quattro pazienti era stato contagiato.

Coronavirus, ultime notizie

Il primo vaccino mirato contro il nuovo coronavirus emerso in Cina potrebbe essere disponibile in 18 mesi. È il direttore generale dell'Organizzazione mandiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus che in conferenza stampa a Ginevra spegne gli entusiasmi di quanti speravano che dai test sugli animali si passasse in fretta ad un vaccino per polmonite virale che ora è ufficialmente chiamata Covid-19 acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Intanto dal Chinese Center for Disease Control and Prevention l'esperto di epidemiologia Wu Zunyou ha messo in evidenza come l'83% dei casi registrati in Cina è "causato dallo stretto contatto tra i familiari".

Altri luoghi di contagio sono stati verificati "in luoghi pubblici, tra cui ospedali, scuole, centri commerciali e fabbriche".

Secondo l'esperto per prevenire le infezioni "occorre ventilare bene le stanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani ed limitare al massimo le attività di gruppo".