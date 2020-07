Tornano a casa dal Brasile con il coronavirus: madre, padre e figlia in quarantena

Il rientro a casa dal Brasile, il tampone positivo al coronavirus. Madre, padre e figlia in isolamento a Copertino, in Salento. Tre casi di positività accertati nelle ultime ore. Il nucleo familiare era rincasato da un viaggio all’estero. Madre e figlia, di ritorno da Sāo Paulo, hanno eseguito l’accertamento medico, peraltro obbligatorio. Il Brasile è uno dei Paesi al mondo più colpiti dall’emergenza sanitaria, con migliaia di casi al giorno.

Dopo l’esito del test le due donne sono finite in quarantena presso un domicilio di famiglia. Sorte analoga anche per il terzo componente, il padre, che in Brasile non ci era andato, contagiato evidentemente fra le mura domestiche. Dell’accaduto, oltre agli uffici Asl con cui il presidio sanitario si è messo subito in contatto, sono stati anche informati i carabinieri della tenenza locale e la sindaca della cittadina. Non ci sarebbero al momento timori per la diffusione del contagio: secondo quanto scrive oggi il quotidiano locale LeccePrima il nucleo familiare che non avrebbe avuto altri contatti. Sono tutti sotto osservazione dall’equipe medica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, la situaziome non è paragonabile a quanto avvenuto a marzo sempre a Copertino, con il boom di contagi partiti dal reparto di Medicina generale, l’ospedale “San Giuseppe” era stato chiuso per sanificazione (e poi riaperto). Furono giorni complessi, nei quali si era temuto che nella cittadina salentina potessero emergere molti più casi di positività. Oggi invece i timori sono minori.