Coronavirus, la guida per chi è in isolamento o assiste persone malate

Dalla biancheria contaminata, alla raccolta della spazzatura. Dalla condivisione degli spazi a come usare la mascherina. Ad indicare cosa fare è una guida per chi deve assistere persone colpite da Covid-19 o chi è in isolamento volontario o sorvegliato a casa.

E' l'Istituto superiore di sanità (Iss) a mettere a punto un vademecum in 20 punti. Eccoli di seguito: