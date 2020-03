Coronavirus, che cosa chiude e cosa resta aperto in Italia da lunedì

Sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza da parte del governo in queste ore. La nuova stretta è stata annunciata dal premier Giuseppe Conte sabato sera: da lunedì mattina chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, per il momento fino al 3 aprile. Per i dettagli bisogna però attendere il decreto del governo: su vari quotidiani trapela già quasi tutto. Misure senza precedenti per una crisi senza precedenti.

Il provvedimento ufficiale vedrà la luce a breve e sarà consultabile sul sito del governo a questo indirizzo.

C'è chi, nella tarda mattinata di domenica, non sa ancora se lunedì dovrà andare a lavorare.

Coronavirus, che cosa chiude e che cosa resta aperto

Conte ha detto che resteranno aperte tutte le filiere ritenute essenziali, ovvero quelle legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale e a quello dei trasporti, con alcune inevitabili limitazioni.

Per quel che riguarda la pubblica amministrazione sono e resteranno probabilmente operativi gli esercizi legati a sanità e difesa.

Supermercati aperti, senza restrizioni d'orario calate dall'alto. Questo è certo.

Benzinai aperti. Rimangono aperte edicole e tabaccai, oltre ai servizi d'informazione. Restano operative anche l'industria delle bevande, le industrie alimentari, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l'industria tessile ma solo legata strettamente agli indumenti di lavoro (escluso l'abbigliamento), e poi anche determinate attività legate all'idraulica, all'installazione di impianti elettrici e di riscaldamento.

Non si fermano ovviamente le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, né la pulizia e il lavaggio delle aree pubbliche

Con molte limitazioni già presenti nelle scorse settimane dovrebbero essere operative le attività bancarie e postali.

Non si ferma il trasporto ferroviario di merci, il trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e ovviamente nemmeno il trasporto di merci su strada.

"La sospensione annunciata dal presidente Conte delle attività produttive non essenziali fino al 3 aprile è un sacrificio necessario per sconfiggere il Covid-19 e salvare vite umane. Sosterremo i lavoratori e le imprese per far ripartire il Paese. Uniti ce la faremo". E' quanto scrive su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Coronavirus, perché c'è confusione sulle chiusure

"Se un governo decide di bloccare la gran parte delle attività produttive, prima stende il provvedimento, poi dirama un comunicato stampa con gli elementi essenziali, da quando è in vigore lo stop e fino a quando, quali settori riguarda e quali invece no e perché", afferma Enrico Mentana su Facebook.

"Poi, e solo dopo, arriva il discorso del premier, che spiega perché si assumono decisioni così gravi, cosa c'entrano con la lotta contro il contagio, e tutte le belle frasi che abbiamo ascoltato, per poi essere bersagliati (noi, perché il premier non ha voluto domande) dai quesiti di chi chiedeva se la sua attività sia essenziale o no... Aggiungo: ora si viene a sapere che le misure entreranno in vigore solo lunedì. E allora che bisogno c'era di questa comunicazione emozionale a reti unificate?". Se lo domandano in tanti.

In circostanze eccezionali c'è assoluto bisogno di una comunicazione con tempi adeguati e contenuti cristallini. Nell'annuncio delle strette e delle limitazioni, finora, non è stato così.