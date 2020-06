Coronavirus, Crisanti: "Bassa carica virale, virus risente del caldo secco"

"Non ci sono dubbi che in questo momento stiamo assistendo ad una trasmissione caratterizzata da una bassissima carica virale, che poi si manifesta con una sintomatologia molto più lieve, resta il fatto che il virus circola e causa dei focolai". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Padova, durante il programma Mezz'ora in più in onda su RaiTre sulla situazione attuale legata al coronavirus.

"Sono d'accordo con Zangrillo - ha detto, rivolgendosi all'altro ospite della trasmissione - è un problema di carica virale, su questo siamo tutti d'accordo, dove ci discostiamo è sulla previsione a lungo termine. Io penso che alcune manifestazioni come la festa per la Coppa Italia del Napoli o altri assembramenti ci vengono ora perdonati perché reduci da un lockdown e la trasmissione è diminuita e sicuramente il virus risente delle condizioni climatiche".

"Ne è testimonianza - ha spiegato ancora Crisanti - il caso della Florida e quello della penisola arabica nel caso di quest'ultima abbiamo 200mila casi e soltanto 800-900 morti la stessa cosa, accade nell'Oman e Yemen".

"Il virus in condizioni di caldo secco perde carica virale e noi siamo in una situazione ora favorevole quello che è pericoloso che noi arriviamo in autunno o inverno pensando che è tutto passato".

Crisanti guarda con preoccupazione anche alla riapertura delle frontiere: "Senza fare un tracciamento aggressivo delle persone, ricreiamo sicuramente una situazione di rischio". "Non vorrei - conclude il virologo - che adesso che siamo nell'occhio del ciclone guardiamo al cielo sereno senza più preoccuparci".