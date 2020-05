Incontrare gli amici e spostarsi fuori regione: le due "date" più attese

Una delle misure più invise agli italiani della stretta anti-Covid19 potrebbe venire meno da lunedì prossimo, 18 maggio. C'è infatti l'ipotesi di eliminare il vincolo di incontro con i soli congiunti -vale a dire parenti fino al sesto grado- e dare la possibilità agli italiani di tornare a vedere gli amici, esclusi nell'ultimo Dpcm dalla nozione di affetti stabili. Poi, se i dati del monitoraggio saranno positivi, a partire dal 1 giugno 2020 potrebbe essere consentito passare da una regione all’altra, ma la decisione finale spetterà ai governatori che potranno comunque imporre obblighi per l’accesso, primi tra tutti i test sierologici effettuati nella settimana precedente.

La questione è al vaglio del governo che attende già da domani i dati per valutare gli effetti della prima settimana di riapertura, quella dal 4 all'11 maggio.

"Questi dati definiranno un quadro e dentro questo quadro le regioni decideranno se aprire o restringere" spiega il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a Centocittà su Radio Rai Uno. Domani verranno resi noti dal ministro della Salute i parametri che faranno scattare automaticamente la restrizione dello Stato sulle riaperture decise dalle regioni che ancora attendono le linee guida per il 18 maggio.

"Prima del fine settimana sarà tutto pubblico, codificato e sarà possibile organizzarsi per ripartire lunedì mattina" spiega ancora il ministro agli affari regionali.

Tuttavia i piani del governo lasciano nello sconcerto gli esercenti.

A Milano i ristoratori tornano sotto l'Arco della Pace per una nuova protesta. "A queste condizioni non riapriamo - spiega Alfredo Zini, portavoce dei ristoratori contro le misure decise dal governo - se riaprissimo in queste condizioni saremmo in perdita". I ristoratori contestano il regolamento dell'Inail per il distanziamento sociale: "Non possiamo sostenere il 100% delle spese con il 20% dell'incasso a essere ottimisti". Ai colleghi milanesi è arrivata la solidarietà della Toscana e per sabato si preannuncia una manifestazione nazionale dei ristoratori.

Dai ristoranti la protesta si sposta anche alle spiagge: per l'associazione delle imprese balneari Confesercenti con il distanziamento tra gli ombrelloni di 4-5 metri si mette, di fatto, fuori mercato il 50% delle imprese balneari italiane. "Possiamo scordarci l'estate al mare - spiega Maurizio Rustignoli, Presidente nazionale di Fiba - per la maggior parte delle imprese del comparto sarà impossibile allestire l'arenile ed avviare la stagione balneare".

Intanto a Palazzo Chigi continuano i lavori del preconsiglio, finito ieri a tarda notte e in corso da questa mattina. Poi si attenderà la convocazione del Consiglio dei ministri per dare il via libera all'atteso decreto Rilancio.