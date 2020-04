Coronavirus, abbracci e cene fuori in cima alla lista dei desideri degli italiani

Nonostante sia prevalentemente comune la consapevolezza che la ripresa sarà graduale e all’inizio improntata al distanziamento sociale, gli italiani immaginano, sognano e pensano a quali saranno i primi desideri da esaudire dopo l’emergenza coronavirus. L'Osservatorio sul Lockdown di Nomisma ha inquadrato l’argomento in una rassegna che ha fatto emergere come nei primi posti delle aspirazioni da mettere in pratica quando sarà possibile ci sia quella di riabbracciare i propri cari (49%), insieme a un viaggio che nel 70% dei casi avrà come destinazione una località di relax e svago in Italia, e a una cena fuori (importante per il 43%).

Tra le maggiori preoccupazioni per il futuro, invece, c'è l'economia (per l'85% degli italiani) e la sanità pubblica, che è da ripensare secondo il 70% dei cittadini.

Coronavirus, cosa pensano gli italiani delle misure di restrizione

L'analisi di Nomisma ha analizzato anche il sentiment dei cittadini rispetto alla restrizione in corso soprattutto nei suoi impatti quotidiani con la spesa e il tempo libero. La prima rilevazione effettuata mette in luce che il 74% degli italiani ritiene giusto (anche se tardivo) il ''blocco'' nazionale e il 41% si aspetta un ritorno alle prime forme di normalità a maggio, mentre per il 27% degli italiani bisognerà attendere giugno. L'Osservatorio, evidenzia, inoltre, che nelle ultime tre settimane solo il 14% è stato di buon umore, mentre il 43% ha vissuto alti e bassi a causa della situazione di incertezza e dell'isolamento. Il 41% si è detto preoccupato soprattutto per la salute dei propri cari.

Coronavirus, com’è cambiata la spesa degli italiani

Uno sguardo al carrello della spesa alimentare ha messo poi in luce quanto il lockdown abbia inciso in modo determinante sulle preferenze degli italiani. In crescita gli acquisti di prodotti ed ingredienti: il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver dato più spazio a farine e lieviti, ammettendo però, nel 36% dei casi, che ridurrà l'acquisto di questo tipo di prodotti al termine della quarantena. Stesso trend in crescita per l'approvvigionamento di alimenti a lunga conservazione: il 31% ha fatto scorta durante il lockdown, ma il 24% tornerà alle vecchie abitudini quando sarà finita l'emergenza Coronavirus. Boom per le confezioni multiple: il 64% le acquistava nel pre - quarantena, oggi il trend si è assestato a quota 79%, un dato che, secondo le previsioni degli stessi consumatori, è destinato a rimanere valido anche nella ripresa. Ma a cambiare anche l'attenzione alla qualità da parte del consumatore: tra i fattori che orientano la scelta dei prodotti da mettere nel carrello della spesa, si legge nel report Nomisma, c'è l'attenzione alla provenienza: il 22% dei consumatori ha sottolineato di aver scelto il Made in Italy e le filiere corte: il 41% di chi si occupa della spesa ha dichiarato di fare attenzione alla data di scadenza di ciò che acquista.

Come gli italiani trascorrono la quarantena

In un momento che ha fatto delle case il nuovo cuore pulsante di lavoro e tempo libero, l'Osservatorio ha poi evidenziato che il 77% delle famiglie italiane sta trascorrendo la quarantena in un’abitazione di proprietà fornita di apparecchiature tecnologiche che facilitano il lavoro in smart working: tocca quota 43% la percentuale di occupati che nelle ultime settimane ha lavorato almeno qualche giorno da casa. Nuove abitudini anche sul fronte del tempo libero: in generale 9 su 10 dispongono di un device con connessione wi-fi, il 62% ha una smart TV. E proprio durante la quarantena il 12% dei consumatori ha sottoscritto un abbonamento a una o più piattaforme streaming e, in generale, aumenta per il 46% delle famiglie il tempo dedicato a informazione e comunicazione.