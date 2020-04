Coronavirus, Di Maio non sembra aver capito come funziona l'app Immuni

Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri ed ex leader politico del Movimento 5 stelle, non sembra aver compreso appieno come funzionerà l'app Immuni. Ieri a SkyTg24 ha detto che "serve a permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo". Ovviamente non è così.

Quindi Immuni fa le previsioni. A posto. pic.twitter.com/l08UAdhb4v — federico ferrazza (@ferrazza) April 23, 2020

Immuni servirà ad altro, ovvero ad avvertire se nei giorni precedenti si è entrati in contatto con una persona che poi risulterà positiva al coronavirus e quindi poteva essere contagiosa nel momento in cui c'è stato il contatto. Funziona così: ogni telefono su cui sarà installata l'app (che resterà sempre e comunque volontaria, anche perché non è obbligatorio avere un telefono cellulare sempre con sé) emette a intervalli regolari un codice identificativo univoco (ID) e anonimo che può essere ricevuto dagli altri smartphone che hanno Immuni installata, solo fino a qualche metro di distanza. Quando un utente di Immuni segnalerà di essere risultato positivo al coronavirus dopo aver fatto un tampone, il server calcola il rischio che corre ogni contatto in base alla vicinanza e al tempo di esposizione al virus e poi eventualmente il sistema avvertirà chi gli era stato in prossimità nei giorni precedenti e corre rischi di contagio, in modo da permettergli di isolarsi.

I punti critici però non mancano. Secondo alcuni esperti l'app sarà utile solo se utilizzata da almeno il 70 per cento degli smartphone, una soglia altissima. In Italia non è del 70 per cento la percentuale di popolazione che ha un smartphone, è leggermente più bassa. Poi l'app dovrebbe essere utilizzata da ogni fascia d'età della popolazione e in ogni zona: altrimenti anche un'app di per sé utilissima non raggiungerebbe l'obiettivo che si è posta.