Coronavirus, negozi chiusi in tutta Italia (tranne alimentari e farmacie)

Coronavirus, l'atteso annuncio di nuovi provvedimenti restrittivi è arrivato: un nuovo decreto coronavirus aggiornerà il precedente. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un discorso in diretta ha disposto la chiusura di tutti i negozi in tutta Italia per limitare gli spostamenti e le occasioni di contatto delle persone.

Le nuove misure del governo per contrastare l'emergenza coronavirus saranno in vigore dal 12 marzo fino al 25 marzo.

Resteranno ovviamente aperti i negozi di generi alimentari e farmacie, così come tabaccai e edicole. Saranno inoltre garantiti i trasporti e i servizi essenziali come banche e poste. Aperti anche benzinai e meccanici, lavanderie e pompe funebri, così come sarà consentito il lavoro ad artigiani, idraulici "perché servizi essenziali".

Come già sperimentato con successo nella zona rossa del lodigiano, tutte le attività "non necessarie" avranno le serrande abbassate. Una vera e propria quarantena durante la quale gli italiani dovranno limitare gli spostamenti a spesa, necessità e salute.

Conte nella sua dichiarazione non ha spiegato da quando saranno attive le misure ma fonti di palazzo Chigi spiegano che il nuovo dpcm sarà firmato questa sera e sarà in vigore da domani 12 marzo 2020.

Coronavirus, che cosa ha detto Conte

"Questo è il momento di compiere un passo in più" ha detto Conte. Il Governo italiano ha infatti disposto la chiusura di tutti i negozi, bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici. Conte ha incoraggiato le aziende a disporre lo smart work per i dipendenti, o il ricorso alle ferie o congedi. Fabbriche e industrie sono invitate a chiudere i reparti non indispensabili.

"Saranno chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili, le industrie potranno continuare con protocolli che evitino il contagio, con turni, ferie anticipate e altro".

Coronavirus, garantiti i trasporti pubblici

Garantiti i trasporti e servizi bancari e postali e di pubblica utilità. Tuttavia come si legge nel decreto i presidenti di Regione potranno disporre la riduzione o la soppressione dei servizi del trasporto pubblico locale, "sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali".

Il ministero dei trasporti può disporre la programmazione con riduzione e soppressione, dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

Potranno continuare a lavorare le aziende agricole e zootecnice nel rispetto delle normative igeniche sanitarie.

"Gli italiani devono limitare gli spostamenti. L'effetto di questo sforzo in un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere non ci saranno nuove misure".

Coronavirus, fino a quando resteranno chiusi i negozi

Come mostrano gli ultimi dati della protezione civile la curva del contagio in Italia è in continua crescita. Pertanto le misure decise dal Governo necessiteranno di tempo perché possano fare effetto. Le disposizioni adottate valgono per due settimane, ma come spiegato da Conte, non è escluso che la quarantena possa continuare più a lungo.

A breve il governo nominerà l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri commissario per l'emergenza. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva.

"Se tutti rispetteremo queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Per tutta la durata siamo parte di una medesima comunità, questa è la forza del nostro paese. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza".

"Ringrazio medici, operatori sanitari e ricercatori che stanno lavorando senza sosta per combattere l'emergenza sanitaria. Rimaniamo distanti per abbracciarci domani con più calore - ha concluso Conte - Il paese ha bisogno di ciascuno di noi".

Coronavirus, il discorso di Conte in diretta

Assenso unanime della opposizioni e da Renzi che aveva invocato oggi in Senato interventi di regolamentazione più rigidi. Durissimo il noto virologo Roberto Burioni che su twitter accusa:

"Finalmente la smettiamo con le bugie, finalmente basta con "è un'influenza", finalmente ammettiamo che il coronavirus è contagioso e pericoloso. Finalmente chiudiamo tutto e da oggi tutti insieme facciamo sul serio. Tutti a casa, e tra dieci giorni già vedremo i primi risultati".

L'annuncio arriva poche ore dopo che l'Oms ha dichiarato che l'epidemia di Coronavirus è diventata una pandemia con una diffusione incontrollata in tutto il mondo.

Anche Donald Trump ha annunciato per la serata (la notte in Europa) un discorso sull'emergenza coronavirus. Lo riporta la Cnn, riferendo che il presidente Usa, durante un incontro alla Casa Bianca, ha affermato di "avere già preso oggi delle decisioni" e che "altre importanti verranno prese".

Il discorso del presidente Usa è atteso per le 20 ora di Washington, le 2 del mattino di giovedì in Italia. "La priorità numero uno è la salute del Paese", ha detto ancora il presidente, sottolineando che fino a una settimana fa l'economia andava "alla grande", ma ora "occorre fare qualcosa".