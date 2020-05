Coronavirus, disinfettare le strade serve? Il chiarimento dell'Oms spiazza tutti

Disinfettare gli spazi esterni come le strade e o i mercati non soltanto non serve contro il nuovo coronavirus, ma può essere anche nocivo per la salute dei cittadini. La conferma arriva dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, che in un documento pubblicato sul proprio sito ha evidenziato i rischi per la salute a cui si va incontro spruzzando disinfettanti negli spazi esterni. Una simile procedura, praticata in Cina ma anche in altri Paesi, "non è indicata per uccidere Sars-Cov-2 o altri agenti patogeni perché il disinfettante è inattivato dallo sporco e dai detriti" presenti in gran quantità su queste superfici e "non è possibile pulirle manualmente e rimuovere tutta il materiale organico".

Inoltre, spiega l'Oms, "spruzzare superfici porose, come marciapiedi e passerelle non pavimentate, sarebbe ancora meno efficace". E' "improbabile", poi, che "l'irrorazione di sostanze chimiche sia adeguata a coprire tutte le superfici per il tempo necessario a inattivare i patogeni". L'Oms evidenzia che "strade e i marciapiedi non sono considerati serbatoi di infezione per Covid-19" e soprattutto che "spruzzare disinfettanti, anche all'aperto, può essere dannoso per la salute umana". Oltre a "non ridurre la capacità di una persona infetta di diffondere il virus attraverso le goccioline o il contatto", l'uso spray di "cloro e altri prodotti chimici tossici potrebbe provocare irritazione agli occhi e alla pelle, broncospasmo causato dall'inalazione di queste sostanze, disturbi gastrointestinali come nausea e vomito".