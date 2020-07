Coronavirus, escort positiva: ha girato tra Sicilia e Umbria in autobus e treno

Una escort di origine peruviana è risultata positiva al coronavirus: ora le autorità sanitarie stanno tentando di ricostruire tutti i suoi movimenti ma la donna si sarebbe mossa negli ultimi 15 giorni in varie città del Centro-Sud Italia.

La donna si trova ricoverata nell'ospedale di Foligno, in provincia di Perugia, ma era stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano dove aveva preso in affitto un monolocale per il ricevimento di diversi clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi la donna si era trasferita in Umbria, dove ha accusato i sintomi della Covid-19. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'Umbria. La donna avrebbe preso l'autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno.