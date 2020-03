Coronavirus, zanzare ''contagiose'' e aglio ''curativo'': smontate le nuove fake news

Dal tagliarsi la barba per evitare il contagio agli animali domestici che trasmettono il virus, passando per le suole delle scarpe e le bevande calde: da quando è iniziata l'emergenza coronavirus le “bufale” viaggiano quasi più velocemente del contagio, con effetti nefasti su chi le legge. Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità hanno aperto un portale per smascherare le fake news, ma non passa giorno che ne escano di nuove. Le ultime in ordine di tempo sono le seguenti: zanzare portatrici del virus e l'aglio come cura.

Coronavirus, le nuove fake news su zanzare e aglio

A smentire le ultime bufale in ordine di tempo è stato Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche dell'Oms che, in collegamento con Agorà su Rai3, ha risposto ad alcune domande sul nuovo coronavirus: ''Le zanzare non trasmettono il virus. L'aglio non aiuta a tenerlo lontano. Sull'efficacia della vitamina D "ci sono studi in corso ma non sembra sia il caso".

Le raccomandazioni restano: "In casa lavarsi le mani e pulire le superfici ma bisogna farlo sempre". Quanto alla presenza del virus sulle superfici "non c'è un caso dimostrato di trasmissioni dall'ambiente".

Coronavirus, una task force contro le fake news

Al via da oggi in Rai una struttura contro le fake news. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di viale Mazzini Fabrizio Salini questa mattina nel corso della trasmissione Unomattina. "Abbiamo costituito una task force contro le fake news - ha detto Salini - coordinata dal direttore di Rai news Antonio di Bella: partirà oggi un osservatorio permanente in grado di raccontare a tutti cosa è una fake news e in grado di sminarla. Oggi le fake news sono un veleno che rischiano di minare l'informazione corretta e di minare la coesione sociale".

"La Rai sulla coesione e l'inclusione sociale ha un compito essenziale, noi oggi mettiamo in campo un ulteriore strumento in grado di unire il paese e di dare dei segnali positivi'', ha detto Salini che ha aggiunto: ''La Rai ha reagito all'emergenza coronavirus con l'adattamento dell'offerta, con un arricchimento della programmazione per famiglie, bambini, con nuovi contenuti per le scuole, la didattica l'educazione. Mentre la Rai conferma il sostegno all'intera industria dell'audiovisivo è un obbligo per la Rai ed è un compito che vogliamo rispettare e mettere in campo".