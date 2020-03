"I non residenti lascino le loro case, faremo controlli": attenzione, è un avviso falso

Un avviso con tanto di riferimenti normativi e intestazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, trovato affisso sui palazzi o sulle bacheche dei condomini in alcune città italiane. Sono arrivate segnalazioni da Napoli e Palermo e molti cittadini in queste ore stanno lanciando l'allarme sui social. Attenzione: l'avviso è falso, si tratta di una truffa . Sciacallaggio ai tempi del coronavirus.

Coronavirus, nei condomini spunta il falso avviso del Ministero dell'Interno: è una truffa

"Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private": questo è il succo del messaggio. Ma è tutto falso. Una truffa studiata con ogni probabilità da qualche malintenzionato per convincere ignari cittadini ad abbandonare casa e lasciarla incustodita, per poi agire indisturbato e mettere a segno qualche furto.

Nell'avviso viene riferito che "le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private" pregando di presentare alla richiesta documento di identità, documento di locazione e contratto di affitto. A margine anche le sanzioni previste per chi non rispettasse la finta ordinanza, ovvero "un'ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi". Un avviso falso, ribadiamo: nessuna iniziativa del genere è stata intrapresa dagli enti preposti, nessuna forza di polizia ha emesso provvedimenti di questo tipo.

L'invito, dunque, è di stare attenti e di non cadere nella tentata truffa. La Questura di Napoli, intervenendo sulla questione dei volantini-truffa, ha sollecitato a non aprire agli sconosciuti: "Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell'ordine".

